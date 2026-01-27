Фицо: Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России

Венгрия и Словакия подадут в суд из-за запрета ЕС на российский газ

Требования направят в суд по отдельности. Фицо уверен, что через полтора года конфликт будет завершен. Как писал Reuters, запрет одобрили специальным образом для обхода вето Венгрии и Словакии — простым большинством

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Венгрия и Словакия подадут в Суд ЕС два отдельных иска из-за решения Евросовета запретить импорт российского газа. Об этом сообщил словацкий премьер Роберт Фицо, передает Dennik N.

По его словам, стороны намерены в дальнейшем координировать свои действия.

«Совместный иск подать невозможно, каждая страна подаст иск самостоятельно», — пояснил премьер.

По его мнению, к ноябрю 2027 года, когда вступает в силу запрет на трубопроводный газ, российско-украинский конфликт закончится, «и мы все придем в себя». После завершения боевых действий «все сломают себе ноги», торопясь в Россию на деловые встречи, уверен словацкий премьер.

О намерении Братиславы подать соответствующий иск 26 января заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

«Мы не можем соглашаться с решениями, которые не отражают реальные возможности отдельных стран. Поэтому мы обратимся в Суд Европейского союза и будем инициировать процедуру, направленную на отмену постановления REPowerEU», — привело ведомство слова министра на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

Речь идет о запрете, наложенном Евросоветом накануне. Венгрия и Словакия голосовали против него, но большинство стран ЕС поддержали. Как правило, решения по таким вопросам принимаются принципом квалифицированного большинства, но, как отмечал Reuters, документ был специально разработан таким образом, чтобы обойти вето Братиславы и Будапешта. В итоге для принятия хватило простого большинства.

С начала 2027 года будет введен полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз, также будут запрещены поставки трубопроводного газа из России — с 30 сентября 2027 года.

В эти сроки закончится действие переходного периода для действующих контрактов. В целом запрет на поставки СПГ и трубопроводного газа из России в ЕС начнет действовать через шесть недель после вступления нормы в силу.

Страны — члены блока должны будут проверять, где произведен газ, перед разрешением поставки. За нарушение запрета предусмотрены штрафы:

для физических лиц максимальная ставка составит не менее €2,5 млн;

для компаний — не менее €40 млн или не менее 3,5% от общего годового оборота, или не менее 300% от предполагаемого оборота по сделке.

При этом в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы безопасности поставок в одной или нескольких странах ЕС Еврокомиссия может приостановить запрет на импорт российского газа на срок до четырех недель.

К 1 марта страны ЕС должны подготовить планы по диверсификации импорта газа и определить потенциальные проблемы при замене поставок из России. Для этого европейские компании должны уведомить правительства стран и Еврокомиссию о любых оставшихся контрактах на поставки газа из России.

Москва считает санкции западных стран незаконными. Европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов, столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен, говорил президент России Владимир Путин.