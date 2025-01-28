Путин раскрыл детали отвода войск из-под Киева в 2022 году

Глава государства рассказал, что об отводе войск из-под украинской столицы его попросили в Европе, чтобы Киев мог подписать мирный договор. Россия пошла на этот шаг, желая не допустить «какой-то серьезной войны», но ее обманули

Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Россию об отводе войск из-под Киева весной 2022-го попросили европейские лидеры, чтобы Украина подписала мирный договор, заявил президент Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор <...> с пистолетом у виска. Да хорошо, и что надо сделать? Нужно отвести войска от Киева. Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен <...> тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это согласились», — сказал Путин.

В конце марта начался вывод войск из-под Киева. 4 апреля он был закончен, напомнил глава государства. По его словам, армия отошла двумя колоннами — часть войск направилась через Белоруссию, часть напрямую в Россию.

Уже после отвода войск был «сверстан» проект мирного договора между Россией и Украиной, это произошло 15 апреля, подчеркнул Путин. В прошлом году американская газета The New York Times публиковала текст проекта соглашения с этой датой.

По словам президента, Москва была готова реализовать этот документ, хотя там были спорные моменты, и передала это Киеву. Путин отметил, что был согласен на личную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским для урегулирования некоторых положений. Но Киев взял паузу на неделю, чтобы посоветоваться с союзниками. Документ так и не был подписан.

«Честно говоря, мы сразу [после принятия Украиной решения не подписывать мирное соглашение] получили сигналы из Киева, как нам сказали тогда: теперь будем воевать до последнего украинца, вот пока или мы вас, или вы нас, в общем, будем воевать», — рассказал президент.

Путин вновь заявил, что решение продолжать боевые действия в Киеве приняли под влиянием экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, приехавшего тогда на Украину. В своих мемуарах последний назвал эту версию «полной чушью». «Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина — ничего подобного», — отметил он.

Зеленский, говоря о срыве стамбульских соглашений, заявил, что Россия требовала от него уйти с поста. Среди других условий Москвы он назвал признание всего Донбасса российским и русского языка, нейтральный статус Киева, сокращение численности армии до 50 тыс. «Затем мы должны отдать все оружие, начиная от артиллерии, все, что до 20 км, мы должны разрушить и отдать им», — добавил украинский лидер. По словам Зеленского, он «послал» тех, кто передал ему эти условия.