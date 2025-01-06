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Политика ,  
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Верховный суд раскрыл сумму штрафов иноагентам и за «ЛГБТ-пропаганду»

Иноагентам за полтора года назначили штрафов на 25,8 млн руб., из которых взыскали или добровольно заплатили почти 4 млн руб. За «ЛГБТ-пропаганду» штраф наложили 188 раз на 30 млн руб., в бюджет поступило 16,4 млн руб.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Суды в России за полтора года назначили лицам, которых Минюст признал иностранными агентами, 620 штрафов на общую сумму 25,8 млн руб., сообщили в Судебном департаменте при Верховном суде.

«В 2023 году вынесено 368 решений о назначении штрафа по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) на общую сумму 15 млн 172 тыс. руб., в первом полугодии 2024 года (данные за весь 2024 год будут обобщены весной) по этой статье назначено 252 штрафа на общую сумму 10 млн 641 тыс. руб.», — сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Из них добровольно заплатили или взыскано 3,9 млн руб.

За этот же период к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента физических лиц привлекли 471 раз, юридических лиц — 70, должностных лиц организаций — 67. В пяти случаях штраф получили граждане других государств.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

По делам о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) суды за 2023 год и первую половину 2024-го назначили 188 штрафов. Их общая сумма достигла почти 30 млн руб, из них удалось взыскать или добровольно уплачено 16,4 млн руб.

По этим статьям (6.21, 6.21.1 и 6.21.2 КоАП) в 2023-м привлекли к ответственности 66 физических, 26 должностных и 14 юридических лиц, а за первую половину прошлого года — 59 физических лиц, 18 должностных и 13 юридических. Среди признанных виновными оказались 12 иностранцев, их решили выдворить из страны, а семерым из них предварительно назначили административный арест на 15 суток.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЛГБТ Верховный суд штрафы иноагенты
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