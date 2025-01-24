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Политика ,  
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Минюст признал иноагентом рэпера Влади из «Касты»

Владислав Лешкевич &laquo;Влади&raquo;
Владислав Лешкевич «Влади» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Минюст внес в реестр иноагентов рэпера Владислава Лешкевича из группы «Каста», также известного под псевдонимом Влади, следует из сообщения на сайте ведомства.

Также иноагентами признаны:

  • А. И. Барбашин;
  • О.Я. Ившина;
  • М.Е. Климов;
  • А.В. Продайвода;
  • А.Э. Федоровых;
  • проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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