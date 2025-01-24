Минюст признал иноагентом рэпера Влади из «Касты»
Минюст внес в реестр иноагентов рэпера Владислава Лешкевича из группы «Каста», также известного под псевдонимом Влади, следует из сообщения на сайте ведомства.
Также иноагентами признаны:
- А. И. Барбашин;
- О.Я. Ившина;
- М.Е. Климов;
- А.В. Продайвода;
- А.Э. Федоровых;
- проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал».
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