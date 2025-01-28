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Политика ,  
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Курский министр уволилась после скандала вокруг отпуска в Индии

Ирина Мусьял
Ирина Мусьял (Фото: Правительство Курской области)

Врио министра Курской области по госохране объектов культурного наследия Ирина Мусьял написала заявление на увольнение, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Этому предшествовал конфликт с врио губернатора Александром Хинштейном из-за отпуска Мусьял в Индии. В середине января Хинштейн поручил разработать для чиновников порядок уведомлений об отпусках. По его словам, он не смог поручить подготовить регион к визиту из Минкультуры, так как Мусьял уехала в отпуск. «Формально она не является секретным носителем и согласовывать свой выезд за рубеж не должна. Но, коллеги, давайте здесь определимся, что любой выезд за рубеж сотрудников, тем более ответственных, правительства Курской области и администрации губернатора без уведомления быть не может», — заявил Хинштейн.

Мусьял в ответ на критику рассказала, что заранее уведомляла врио главы региона о заграничном отпуске.

Материал дополняется.

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Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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