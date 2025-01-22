Курских чиновников обяжут уведомлять о поездках за границу

Врио губернатора запустил голосование о необходимости чиновников сообщать о своих поездках за границу после того, как раскритиковал врио министра за отпуск в Индии. Большинство участников опроса поддержали его предложение

Александр Хинштейн (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Курских чиновников обяжут уведомлять о своих выездах за границу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн после проведенного опроса.

За это выступили абсолютное большинство участников голосования в телеграм-канале (81%, или 59,3 тыс. человек) и на странице в VK (87%, или 6,6 тыс. человек).

«В ближайшее время внесем изменения в областные нормативные акты и четко пропишем, что при выезде госслужащего за пределы Российской Федерации он обязан заранее уведомлять об этом работодателя», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Врио губернатора запустил голосование после того, как раскритиковал врио министра охраны культурного наследия Ирину Мусьял за отпуск в Индии. Он считает, что во время боевых действий чиновники должны уведомлять о поездках за рубеж. «Формально она не является секретным носителем и согласовывать свой выезд за рубеж не должна. Но, коллеги, давайте здесь определимся, что любой выезд за рубеж сотрудников, тем более ответственных, правительства Курской области и администрации губернатора без уведомления быть не может. Мы с вами существуем в совершенно других реалиях, мы живем и работаем в воюющем регионе», — сказал Хинштейн на заседании регионального правительства. Такие поездки он назвал неуместными и недопустимыми.

Чиновница в ответ на критику заявила, что предупреждала Хинштейна о запланированном отпуске и поездке с 9 по 24 января 2025 года за пределы России, «в дружественную нашей стране Индию, богатую своим культурным наследием».

Врио главы региона опубликовал скан заявления Мусьял, датированного 19 декабря 2024 года. В нем она просит предоставить ей «часть ежегодного оплачиваемого отпуска на 16 календарных дней с 9 января 2025 года», а также возложить ее обязанности на заместителя. По словам Хинштейна, о «заграничном вояже» врио министра охраны культурного наследия он узнал «только постфактум».