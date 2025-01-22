Хинштейн опубликовал заявление курской чиновницы, уехавшей в отпуск

Ирина Мусьял (Фото: i.musyal / VK)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал у себя в телеграм-канале скан заявления уехавшей в отпуск курской чиновницы.

Временно исполняющая обязанности министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял 21 января рассказала, что уведомила Хинштейна о том, что уезжает в отпуск. Врио главы региона выложил ее заявление, в котором она уведомляет своего начальника об отпуске. Документ обозначен датой 19 декабря 2024 года.

Фото: Hinshtein / Telegram

«Прошу предоставить мне часть ежегодно оплачиваемого отпуска на 16 календарных дней с 9 января 2025 года», — написано в заявлении.

На документе стоит пометка «Согласен» и подпись Хинштейна.

Также Хинштейн объявил о результатах запущенного им голосования об обязанности чиновников уведомлять о выездах за рубеж. Из участников опроса 87% считают, что чиновники должны уведомлять о выезде за рубеж, 6% считают, что не должны, 7% ответили «все равно».

Врио главы Курской области пообещал в ближайшее время внести изменения в нормативные акты и прописать, что при выезде госслужащего за границу тот обязан заранее уведомлять об этом работодателя.

«Проекты соответствующих документов уже в работе. После их принятия — историй, подобных отпуску врио министра по охране объектов культнаследия, о чьем заграничном вояже я узнал только постфактум, уже не возникнет», — написал Хинштейн.