Хинштейн опубликовал заявление курской чиновницы, уехавшей в отпуск
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал у себя в телеграм-канале скан заявления уехавшей в отпуск курской чиновницы.
Временно исполняющая обязанности министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял 21 января рассказала, что уведомила Хинштейна о том, что уезжает в отпуск. Врио главы региона выложил ее заявление, в котором она уведомляет своего начальника об отпуске. Документ обозначен датой 19 декабря 2024 года.
«Прошу предоставить мне часть ежегодно оплачиваемого отпуска на 16 календарных дней с 9 января 2025 года», — написано в заявлении.
На документе стоит пометка «Согласен» и подпись Хинштейна.
Также Хинштейн объявил о результатах запущенного им голосования об обязанности чиновников уведомлять о выездах за рубеж. Из участников опроса 87% считают, что чиновники должны уведомлять о выезде за рубеж, 6% считают, что не должны, 7% ответили «все равно».
Врио главы Курской области пообещал в ближайшее время внести изменения в нормативные акты и прописать, что при выезде госслужащего за границу тот обязан заранее уведомлять об этом работодателя.
«Проекты соответствующих документов уже в работе. После их принятия — историй, подобных отпуску врио министра по охране объектов культнаследия, о чьем заграничном вояже я узнал только постфактум, уже не возникнет», — написал Хинштейн.
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