 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Хинштейн опубликовал заявление курской чиновницы, уехавшей в отпуск

Ирина Мусьял
Ирина Мусьял (Фото: i.musyal / VK)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал у себя в телеграм-канале скан заявления уехавшей в отпуск курской чиновницы.

Временно исполняющая обязанности министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял 21 января рассказала, что уведомила Хинштейна о том, что уезжает в отпуск. Врио главы региона выложил ее заявление, в котором она уведомляет своего начальника об отпуске. Документ обозначен датой 19 декабря 2024 года.

Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

«Прошу предоставить мне часть ежегодно оплачиваемого отпуска на 16 календарных дней с 9 января 2025 года», — написано в заявлении.

Хинштейн поручил разработать порядок уведомления чиновников об отпусках
Политика
Александр Хинштейн

На документе стоит пометка «Согласен» и подпись Хинштейна.

Также Хинштейн объявил о результатах запущенного им голосования об обязанности чиновников уведомлять о выездах за рубеж. Из участников опроса 87% считают, что чиновники должны уведомлять о выезде за рубеж, 6% считают, что не должны, 7% ответили «все равно».

Врио главы Курской области пообещал в ближайшее время внести изменения в нормативные акты и прописать, что при выезде госслужащего за границу тот обязан заранее уведомлять об этом работодателя.

«Проекты соответствующих документов уже в работе. После их принятия — историй, подобных отпуску врио министра по охране объектов культнаследия, о чьем заграничном вояже я узнал только постфактум, уже не возникнет», — написал Хинштейн.

Читайте РБК в Telegram

Участника «Что? Где? Когда?» внесли в список экстремистов и террористов

Госдума разрешила использовать машины россиян при КТО

Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список

Сколько россияне тратили в 2024 году

Дональд Трамп впервые прокомментировал мемкоин TRUMP

Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году

Как живет Анапа после катастрофы в Черном море. Видео

АвтоВАЗ представит гоночную Lada

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Курская область Александр Хинштейн отпуск Индия
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Чиновница из администрации Курской области ответила на критику Хинштейна
Политика
Хинштейн поручил разработать порядок уведомления чиновников об отпусках
Политика
Хинштейн отчитал чиновницу за выезд за рубеж без уведомления
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 103,29 (-1,76) Инвестиции, 21 янв, 18:01 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 99,93 (-2,03) Инвестиции, 21 янв, 18:01
Три клуба РПЛ отменили товарищеские матчи из-за ливней в ТурцииСпорт, 18:38
Нашлись уцелевшие биткоины Silk Road. Их цена выросла в 1000 разКрипто, 18:34
В сборной ответили на сообщения о выборе фигуристов на отбор к ОлимпиадеСпорт, 18:29
Kan опроверг заявления Украины о передаче Израилем российского оружияПолитика, 18:29
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 18:23
Захарова отреагировала на запрет вешать флаги ЛГБТ на посольствах СШАПолитика, 18:22
Официальный курс доллара США упал ниже ₽99 впервые за два месяцаИнвестиции, 18:15
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 18:09
Свердловское ГУФСИН опровергло, что заключенным разрешили заводить котовОбщество, 18:07
Из потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» откачали половину грузаОбщество, 17:57
Госдума окончательно отклонила проект закона об апартаментахНедвижимость, 17:54
Путин назвал успешным 2024 год для российской экономикиЭкономика, 17:45
Молдавия отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2025»Общество, 17:43
Что такое страховая пенсия: размер в 2025 году и формула расчетаИнвестиции, 17:41