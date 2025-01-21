Чиновница из администрации Курской области ответила на критику Хинштейна
Временно исполняющая обязанности министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял предупреждала и.о. главы Курской области Александра Хинштейна о запланированном отпуске и месте, где она собирается его провести. Слова женщины в ответ на критику ее руководителя передал телеканал RTVI.
Мусьял рассказала, что уведомила Хинштейна о своем выезде с 9 по 24 января 2025 года за пределы России, «в дружественную нашей стране Индию, богатую своим культурным наследием».
«Да, я посещала Индию и 20 января уже была на территории России. И конечно, я с особым интересом посещала объекты культурного наследия на территории Индии, находящиеся под защитой ЮНЕСКО», — добавила чиновница.
Хинштейн на заседании правительства 20 января сказал, что хоть чиновница и не является носителем секретной информации и согласовывать свой выезд за рубеж не должна, выезд за границу должностных лиц во время боевых действий в регионе неуместен и недопустим. «Мы с вами существуем в совершенно других реалиях, мы живем и работаем в воюющем регионе», — заявил врио губернатора Курской области.
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