Хинштейн поручил разработать порядок уведомления чиновников об отпусках

Александр Хинштейн (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Врио главы Курской области Александр Хинштейн не смог поручить подготовку региона к приезду Минкультуры России, поскольку врио главы профильного ведомства Ирина Мусьял уехала в отпуск. Об этом Хинштейн сообщил на своей странице в Telegram.

«К сожалению, не смог поручить заняться вопросом врио руководителя профильного министерства Ирине Мусьял, которая уехала в отпуск (как мне сказали — в Индию)», — написал он.

Представители Минкульта приедут проверить исполнение законов по охране культурного наследия на территории исторической крепости в Курске, отметил Хинштейн.

По его словам, врио министра по госохране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял не является «секретоносителем» и не обязана согласовывать выезды за рубеж, однако чиновники ее уровня не могут выезжать из России «бесконтрольно».

«Высокопоставленные чиновники не могут бесконтрольно уезжать из страны, в том числе из соображений безопасности и моральной стороны вопроса, когда тысячи жителей лишились своего жилья», — заявил врио главы региона.