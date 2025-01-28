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Военная операция на Украине ,  
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США объявили о приостановке программы для беженцев из Украины

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

США приостановили прием заявок для участия в программе помощи беженцам из Украины «Объединение ради Украины» (United for Ukraine, U4U), говорится на сайте Службы гражданства и иммиграции (USCIS).

«В соответствии с исполнительным приказом о защите наших границ Служба приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-заявок на участие в программе поддержки и заявлений о финансовой поддержке до тех пор, пока мы не пересмотрим все условия U4U в соответствии с требованиями этого приказа», — говорится в сообщении.

25 января о приостановке «ключевой» инициативы, позволявшей украинцам въезжать в США со временным статусом при наличии финансовых спонсоров, «Объединение ради Украины» писала The New York Times (NYT). По ее данным, к сентябрю 2023 года ее участниками стали свыше 150 тыс. человек. Программа позволяла гражданам Украины и их ближайшим родственниками находиться в США в течение двух лет. Как уточнили NYT представители Белого дома, многие подобные инициативы изначально противоречили американскому законодательству. Помимо украинцев, эти программы позволяли иммигрировать в США гражданам Кубы, Гаити, Венесуэлы и других стран.

В первый день нахождения на посту президента США 20 января Дональд Трамп подписал 42 указа, среди которых приостановка иностранной помощи, идущей вразрез его внешней политике, и пересмотр существующих программ. Одним из ключевых предвыборных обещаний республиканца стала борьба с нелегальной миграцией. По состоянию на 2023 год в США без необходимых документов находилось не менее 11,7 млн иностранцев, из них примерно три четверти проживали там более десяти лет.

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Украина Россия США беженцы Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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