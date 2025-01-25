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Политика ,  
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NYT узнала о приостановке в США программы по приему украинцев

NYT: Власти США приостановили программы по приему мигрантов, включая украинцев
Власти США приостановили ряд программ, позволявших мигрантам временно проживать в стране, включая инициативы для приезжающих из Украины, Центральной и Южной Америки, пишет NYT. Их проверят на соответствие требованиям Трампа

Подразделение Министерства внутренней безопасности США — Служба гражданства и иммиграции (USCIS) — распорядилось приостановить ряд программ, позволявших иммигрантам временно проживать в Штатах, сообщает The New York Times со ссылкой на отправленную по электронной почте директиву от высокопоставленного должностного лица USCIS.

Директива, как пишет газета, требует немедленного принятия «окончательных решений» по заявкам, связанным с программами, пока администрация рассматривает их и принимает решение о прекращении их действия. Масштабы программ, упомянутых в ней, подчеркивает NYT, огромны.

Решение касается, в частности, «ключевой» инициативы, позволявшей украинцам въезжать в США со временным статусом при наличии финансовых спонсоров — «Объединение ради Украины» (Uniting for Ukraine). Издание со ссылкой на данные правительства пишет, что к сентябрю 2023 года в рамках программы в Штаты въехали более 150 тыс. украинцев.

Также Вашингтон приостанавливает программу, которая позволила временно въехать в США более чем 500 тыс. мигрантам из Венесуэлы, Гаити, Никарагуа, а также с Кубы, при наличии спонсоров. Директива также приостанавливает принятие решений по заявкам на участие в программе, которая позволяла определенным семьям воссоединиться в США, и еще одной инициативе для несовершеннолетних из Центральной Америки, у которых есть родственники в Штатах, отмечает NYT.

Директор Международного бюро по делам беженцев в Северной и Южной Америке и Европе Яэль Шахер называет приостановку программ временного въезда «аналогичным приостановке предоставления убежища на границе и программы помощи беженцам». «Это свидетельствует о враждебном отношении администрации к любой гуманитарной иммиграции», — считает она.

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Представители администрации заявили изданию, что президент Дональд Трамп считает, что многие из этих программ изначально были незаконными. В день инаугурации, 20 января, он подписал указ, требующий от Министерства внутренней безопасности прекратить «все категориальные программы [временного въезда], которые противоречат политике Соединенных Штатов, изложенной в моих указах». В тот же день исполняющий обязанности главы ведомства приказал пересмотреть программы на предмет соответствия политике Трампа и при необходимости приостановить их на время проверки.

Представитель Службы гражданства и иммиграции США подтвердил существование директивы.

Трамп известен жесткой антимигрантской политикой и еще до победы на выборах обещал начать «самую масштабную программу депортации в истории Америки, чтобы убрать преступников». В первый же день его президентства администрация республиканца распорядилась закрыть приложение CBP One, позволявшее просителям убежища в США переходить границу. 23 января он запретил нелегальным мигрантам пересекать границу США с Мексикой и дал полномочия ведомствам депортировать тех, кто попадает в страну таким образом.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп мигранты временное проживание Украина Куба Венесуэла Гаити Никарагуа
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