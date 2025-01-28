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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский оценил возможность демобилизации словами о сдаче в первый день

Зеленский о возможности демобилизации: тогда надо было в первый день сдаваться
Сюжет
Военная операция на Украине
Если завтра отпустить половину армии домой, «тогда надо было в первый день сдаваться», заявил президент Украины. В январе Рада продлила военное положение и мобилизацию до 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о возможности демобилизации, заявил, что действующее в стране военное положение требует мобилизации «абсолютно всех ресурсов», для возвращения военных домой нужно, чтобы боевые действия закончились как можно скорее, его слова приводит «Украинская правда».

«Если завтра, например, половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться», — сказал он в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

Согласно законодательству, сейчас призыву подлежат украинцы старше 25 лет. «Мобилизация идет, и она мобилизует достаточное количество людей в этом возрасте. Они имеют ротации, или отпуска. Но, безусловно, этого недостаточно. Безусловно надо работать над качеством этого», — отметил Зеленский.

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

В январе Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней, до 9 мая.

На прошлой неделе украинский лидер заявил, что не видит смысла снижать минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет. «Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?» — подчеркнул он. К этому Киев призывали, в частности, в администрации экс-президента США Джо Байдена.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, говорил, что мобилизация не закрывает потребности армии в личном составе. В январе Генштаб признал, что часть авиатехников была отправлена в пехоту из-за нехватки солдат.

Весной прошлого года Зеленский ужесточил правила мобилизации. Однако из законопроекта тогда исключили положение о демобилизации после трех лет службы.

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский демобилизация ВСУ
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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