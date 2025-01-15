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Военная операция на Украине ,  
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Верховная рада продлила мобилизацию на три месяца

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС
Фото: Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС

Верховная рада на заседании продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней — до 9 мая 2025 года.

За решение высказались 315 депутатов Рады, воздержавшихся и голосовавших против не было, еще 11 парламентариев не участвовали в голосовании.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

На Украине с 24 февраля 2024 года действовало военное положение и всеобщая мобилизация. Эти меры неоднократно продлевались, а условия мобилизации менялись. В частности, возраст призыва снизили с 27 до 25 лет. Кроме того, была снята категория ограниченно годных. Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали всегда иметь при себе военный билет, а военнообязанных — обновить данные в военкоматах.

В конце декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданам, прошедшим плен. Кроме того, отсрочку получили родственники тех, кто погиб или пропал без вести в ходе конфликта с Россией. Речь идет о близких родственниках — супругах, детях, родителях, братьях или сестрах.

По оценкам главы Минобороны России Андрея Белоусова, к концу 2024 года потери ВСУ достигли 1 млн человек.

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