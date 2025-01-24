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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны Франции заявил о проблемах с мобилизацией на Украине

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Военная операция на Украине

Украинские власти признают проблемы, связанные с мобилизацией в стране, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала LCI.

Заявление было сделано в рамках разговора об украинской 155-й бригаде «Анна Киевская», созданной при содействии Парижа. Бойцы подразделения проходили обучение во Франции, а также снабжались оттуда оружием. В начале года на Украине возбудили уголовное дело в связи с большим числом случаев дезертирств из 155-й бригады.

Ведущий спросил Лекорню, будут ли французские власти после скандала с дезертирствами продолжать программу, по которой бригада получала помощь.

«В социальных сетях велась информационная война о том, что есть проблемы с обучением во Франции и так далее. И я благодарю украинские власти за то, что они разъяснили, что этого не было и дело не только в оружии. Существует также проблема мобилизации и призыва на военную службу», — ответил министр.

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Фото:SBUkr / Telegram

Лекорню добавил, что по этому вопросу ведутся «важные политические дебаты» между Парижем и Киевом с целью «обеспечить более широкую инспекцию» сложившейся ситуации. Глава французского Минобороны подчеркнул, что вопрос о дезертирствах и проблемах с призывом является внутренним делом Украины и он не одобряет вмешательства в это со стороны других государств.

Подготовка «Анны Киевской» завершилась в ноябре 2024 года, бригада должна была насчитывать 4,5 тыс. человек. Однако, как утверждал главред украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов в начале декабря, еще до прибытия на фронт из «Анны Киевской» дезертировали 1,7 тыс. бойцов. Позже он сообщил, что еще до отправки на обучение во Францию было зафиксировано 935 случаев самовольного оставления части. О том, что бригада начала «распадаться» еще до прибытия на поле боя, писал и Forbes.

22 января суд в Киеве арестовал экс-командира бригады Дмитрия Рюмшина. Его обвинили в том, что подчиненные самовольно массово оставляли часть с его дозволения.

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Теги
Франция Украина мобилизация дезертирство военная служба
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