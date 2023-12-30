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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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США одобрили продажу снарядов Израилю на $147,5 млн

Блинкен одобрил возможную продажу Израилю 155-мм снарядов на $147,5 млн
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил возможную продажу правительству Израиля 155-мм снарядов стоимостью $147,5 млн, сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона (DSCA — отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам).

По данным ведомства, изначально Израиль просил у США 4 792 таких боеприпаса. Снаряды будут предоставлены со склада армии США, уточнили в агентстве.

«Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помочь Израилю в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны. Предлагаемая продажа соответствует этим целям», — говорится в сообщении.

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Рон Дермер

Ранее администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса одобрение на продажу Израилю 45 тыс. снарядов для израильских танков Merkava для боев в секторе Газа, сообщил Reuters со ссылкой на американских чиновников. Источники уточняли, что потенциальная продажа на сумму свыше $500 млн не станет дополнительным расходом на финансирование, предусмотренное для Украины и Израиля.

Теги
Израиль США снаряды военная помощь
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