США одобрили продажу снарядов Израилю на $147,5 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил возможную продажу правительству Израиля 155-мм снарядов стоимостью $147,5 млн, сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона (DSCA — отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам).

По данным ведомства, изначально Израиль просил у США 4 792 таких боеприпаса. Снаряды будут предоставлены со склада армии США, уточнили в агентстве.

«Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помочь Израилю в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны. Предлагаемая продажа соответствует этим целям», — говорится в сообщении.

Ранее администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса одобрение на продажу Израилю 45 тыс. снарядов для израильских танков Merkava для боев в секторе Газа, сообщил Reuters со ссылкой на американских чиновников. Источники уточняли, что потенциальная продажа на сумму свыше $500 млн не станет дополнительным расходом на финансирование, предусмотренное для Украины и Израиля.