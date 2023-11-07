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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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США передадут Израилю высокоточные бомбы на $320 млн

WSJ: США передадут Израилю высокоточные авиабомбы на $320 млн
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль бомбит сектор Газа тяжелыми снарядами, предназначенными для военных укреплений, выяснила ранее NYT. США призвали к более аккуратным ударам и одобрили передачу высокоточного оружия для смягчения гуманитарного кризиса
Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters
Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Израиль получит от США высокоточные авиационные бомбы Spice с GPS-наведением на $320 млн, пишут Wall Street Journal и New York Times со ссылкой на уведомление Госдепартамента об этом решении, направленное в Конгресс. NYT опубликовало документ (.pdf).

ЦАХАЛ уже применяло аналогичные бомбы в секторе Газа, США одобрили их поставки в 2020-м, оборудование было поставлено на $402 млн. Нынешний запрос о получении бомб Израиль подал еще до войны, но не получил одобрения Госдепартамента, рассказал NYT бывший сотрудник департамента ведомства, которое курировало этот вопрос.

Авиабомбы в арсенале Израиля состоят в основном из снарядов весом 450–900 кг — они являются одними из самых тяжелых среди вооружений какой-либо страны. Как выяснила NYT, в первые две недели войны около 90% сброшенных бомб были именно такими. По сведениям экспертов и исходя из анализа спутниковых снимков, израильская армия применила не менее двух 900-килограммовых бомб при авиаударе по густонаселенному району Джабалия.

Пентагон полагает, что авиабомбы меньшего размера больше подходят для применения в густонаселенной городской среде Газы, писало издание, однако Израиль накопил тяжелые снаряды, которые были предназначены прежде всего для ударов по укрепленным позициям группировки «Хезболла» в Ливане. В последние дни, отмечает WSJ, высокопоставленные чиновники США призвали Израиль ослабить бомбардировки для смягчения гуманитарного кризиса.

США непублично призвали Израиль улучшить методы нанесения ударов по командирам ХАМАС и перед этим собирать больше разведданных. Некоторые эксперты по терроризму и конгрессмены выразили опасение, что большое число жертв в Газе от бомбардировок Израиля может усилить недовольство палестинцев, а их негодование будет использовано ХАМАСом, указывала NYT.

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Госсекретарь Энтони Блинкен публично признавал опасность такого развития событий. На пресс-конференции в Тель-Авиве он сказал, что группировку необходимо не только уничтожить «физически», но и убедиться, что движение не приобрело в результате этого процесса еще больше сторонников. По его мнению, этого можно достичь, борясь «за лучшее будущее, за лучшее видение» для палестинского народа.

Минздрав сектора Газа, сообщил о 10 тыс. погибших, за весь период войны, начавшейся 7 октября. По данным министерства, 4,1 тыс. из них — дети.

Ведомство управляется ХАМАС и не разделяет в статистике гражданских и боевиков в этой статистике. Власти США выражали сомнение в предоставляемых Минздавом Газы сведениях. «У меня нет уверенности в цифрах, которыми оперируют палестинцы», — говорил президент Джо Байден.

Израиль сообщал о гибели 1,4 тыс. израильтян, 30 солдат погибли во время войны в Газе.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль сектор Газа высокоточное оружие США
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