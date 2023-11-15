Bloomberg сообщил об увеличении военной помощи Израилю со стороны США

Агентство ссылается на документ Пентагона, датированный концом октября. В нем перечислено оружие, которое запросил Израиль. Часть уже отправлена

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США незаметно увеличили военную помощь Израилю, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Пентагона.

Оружие, запрошенное страной, перечислено в документе под названием Israel Senior Leader, он датирован концом октября. По данным агентства, вооружения уже поставляются или Минобороны работает над тем, чтобы отправить его из запасов в самих США и Европе. По состоянию на конец октября Израиль получил 36 тыс. снарядов для 30-миллиметровой артиллерийской установки, 1,8 тыс. боеприпасов для противобункерных гранатометов M141 и по меньшей мере 3,5 тыс. приборов ночного видения.

В Пентагоне заявили, что «используют несколько способов — от внутренних запасов до отраслевых каналов, чтобы гарантировать, что у Израиля есть средства для защиты». Там отметили, что помощь «продолжает прибывать почти ежедневно».

Среди запросов израильской стороны — 2 тыс. ракет Hellfire с лазерным наведением для вертолетов Apache AH-64 (часть из них Израиль уже передал своим войскам), 57 тыс. 155-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов, 20 тыс. винтовок М4А1 и др., уточняет Bloomberg со ссылкой на документ.

США передали Израилю из своих запасов 312 ракет-перехватчиков Tamir. Кроме того, 57 тыс. 155-миллиметровых снарядов, которые Вашингтон собирался отправить со своих складов в Израиле на Украину, перенаправляются обратно, сообщает Bloomberg.

В конце октября президент США Джо Байден предложил конгрессу предоставить Украине помощь в размере $61,4 млрд, а Израилю — в размере $14,3 млрд. Однако недавно избранный спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил за разделение помощи этим странам. Позже республиканцы внесли отдельный проект бюджета, предусматривающий деньги для Израиля, без упоминания Украины, но демократы его заблокировали. После этого Джонсон предложил законопроект о двухэтапном финансировании правительства — уже без помощи Украине и Израилю. Палата его поддержала. По данным CNN, Байден готов одобрить проект бюджета без помощи обеим странам, если его примет сенат.