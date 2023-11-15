 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Bloomberg сообщил об увеличении военной помощи Израилю со стороны США

Bloomberg: США увеличили военную помощь Израилю
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Агентство ссылается на документ Пентагона, датированный концом октября. В нем перечислено оружие, которое запросил Израиль. Часть уже отправлена
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

США незаметно увеличили военную помощь Израилю, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Пентагона.

Оружие, запрошенное страной, перечислено в документе под названием Israel Senior Leader, он датирован концом октября. По данным агентства, вооружения уже поставляются или Минобороны работает над тем, чтобы отправить его из запасов в самих США и Европе. По состоянию на конец октября Израиль получил 36 тыс. снарядов для 30-миллиметровой артиллерийской установки, 1,8 тыс. боеприпасов для противобункерных гранатометов M141 и по меньшей мере 3,5 тыс. приборов ночного видения.

Израиль попросил США о срочной помощи на $10 млрд
Политика
Фото:Violeta Santos Moura / Reuters

В Пентагоне заявили, что «используют несколько способов — от внутренних запасов до отраслевых каналов, чтобы гарантировать, что у Израиля есть средства для защиты». Там отметили, что помощь «продолжает прибывать почти ежедневно».

Среди запросов израильской стороны — 2 тыс. ракет Hellfire с лазерным наведением для вертолетов Apache AH-64 (часть из них Израиль уже передал своим войскам), 57 тыс. 155-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов, 20 тыс. винтовок М4А1 и др., уточняет Bloomberg со ссылкой на документ.

США передали Израилю из своих запасов 312 ракет-перехватчиков Tamir. Кроме того, 57 тыс. 155-миллиметровых снарядов, которые Вашингтон собирался отправить со своих складов в Израиле на Украину, перенаправляются обратно, сообщает Bloomberg.

В конце октября президент США Джо Байден предложил конгрессу предоставить Украине помощь в размере $61,4 млрд, а Израилю — в размере $14,3 млрд. Однако недавно избранный спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил за разделение помощи этим странам. Позже республиканцы внесли отдельный проект бюджета, предусматривающий деньги для Израиля, без упоминания Украины, но демократы его заблокировали. После этого Джонсон предложил законопроект о двухэтапном финансировании правительства — уже без помощи Украине и Израилю. Палата его поддержала. По данным CNN, Байден готов одобрить проект бюджета без помощи обеим странам, если его примет сенат.

Читайте на РБК Pro
Как избежать выгорания: формируем пять простых, но полезных привычек
В главного конкурента ChatGPT вложили миллиарды. Что задумали создатели
Микрочип и компьютерная анестезия: как мы будем лечить зубы через 3–5 лет
Перевод денег в Китай: обзор условий ведущих российских банков
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Израиль США военная помощь
Материалы по теме
Демократы в сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины
Политика
Израиль запросил у США дополнительную военную помощь
Политика
Сенаторы США предложили отделить помощь Израилю от средств для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 97,78 (-0,75) Инвестиции, 14 ноя, 16:25 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 91,26 (-0,86) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Автопарковка, машинное зрение и шумоизоляция: космический кроссовер Geely РБК и Geely, 09:49
Bloomberg сообщил об увеличении военной помощи Израилю со стороны США Политика, 09:45
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 09:37
Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Байденом Политика, 09:30
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 09:26
Как Nvidia продолжает поставки чипов в Китай на фоне американских санкций Pro, 09:21
У «Сибантрацита» сменился владелец Бизнес, 09:17
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 09:15
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 09:03
Сначала заплати себе. Как превратить бизнес в машину, производящую деньги Pro, 08:53
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 08:43
Средства ПВО сбили дрон над Смоленской областью Политика, 08:43
ХАМАС предложил ООН создать комитет для проверки больниц в секторе Газа Политика, 08:27
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20