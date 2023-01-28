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FT объяснила проблемы с отправкой на Украину танков из Германии

FT: проблемы с отправкой Украине танков из Германии объясняются «напоминанием о нацизме»
Немецкий танк был «символом завоевания Германией Европы» во Вторую мировую войну, поэтому Берлин старается воздерживаться от шагов, которые могли бы привести к очередному статусу агрессора, пишет FT
Танк Leopard 2
Танк Leopard 2 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Исторический багаж Германии, как времен Третьего рейха, так и холодной войны, повлиял на дебаты внутри правительства страны по вопросу поставки танков на Украину. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на историка Андрея Портнова.

«Я думаю, что современная Германия политически и психологически все еще является продуктом Второй мировой войны и того, как немецкое общество стремилось преодолеть свое нацистское прошлое», — сказал он.

С конца февраля 2022 года Берлин неоднократно обвиняли в затягивании сроков поставок вооружений Киеву. 

По словам военного аналитика Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине Клаудии Майор, поставка танков была особенно трудной чертой для Германии.

«Для людей, незнакомых с немецкой психикой, это трудно объяснить. Это немецкий танк. Это отличается от гаубицы», — сказала она.

Немецкий легкий танк Panzerkampfwagen был основой успешной кампании нацистской Германии по захвату Европы в первые годы Второй мировой войны. Это делает идею отправки танков в зону боевых действий особенно неудобной для страны, которая поставила идею «никогда больше» в центр своей современной идентичности, пишет FT.

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По словам немецкого военного историка Сонке Нейтцель, танк был «символом завоевания Германией Европы». Берлин старается воздерживаться от шагов на международной арене, которые могли бы привести к тому, что страну снова назовут агрессором.

«В принципе, я думаю, что отношение немцев является [результатом] сложной смеси вины и страха», — добавила американский философ Сьюзан Нейман.

В то же время, отмечает издание, некоторые критики поставок немецких танков на Украину используют аргумент про нацистское прошлое «как прикрытие», поскольку на самом деле у них есть другие причины выступать против этого.

Германия и США 25 января объявили о передаче своих танков Киеву. Украина получит 31 танк Abrams и 112 Leopard 2 (как от Германии, так и от ее союзников).

При этом власти ФРГ не желают, чтобы немецкие танки были переданы Украине раньше американских. В Берлине пояснили, что инициативным поставкам тяжелой техники такого уровня мешает история Германии.

Главы МИД Германии Анналена Бербок на заседании ПАСЕ заявила, что «Германия уже находится в состоянии войны с Россией». После этого в ведомстве сообщили, что оказание помощи Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила немецкого посла прояснить позицию внешнеполитического ведомства Германии о статусе страны в конфликте.

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Виктория Громова Виктория Громова
Украина Германия танки
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