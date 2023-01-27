МИД Германии заявил, что помощь Киеву не делает страну стороной конфликта

Глава МИД Германии Бербок говорила, что страна находится «в состоянии войны с Россией», позднее ведомство заявило, что помощь Киеву не делает ФРГ стороной конфликта. Захарова потребовала прояснить позицию Берлина о своем статусе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Оказание помощи Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине. Так немецкий МИД отреагировал на заявление главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ о том, что «Германия уже находится в состоянии войны с Россией».

«Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону <...> не делает Германию стороной в конфликте», — говорится в заявлении немецкого министерства (цитата по Bild).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила немецкого посла прояснить позицию внешнеполитического ведомства Германии о статусе страны в конфликте.

«Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — написала она в телеграм-канале.

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