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Отравление Навального ,  
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Госсекретарь США допустил принятие мер против России из-за Навального

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что США могут ввести меры против России из-за ареста Навального. Однако он «отказался забегать вперед», отметив, что Вашингтон сначала должен полностью проанализировать ситуацию
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Alex Edelman / Pool via AP)

Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены» арестом оппозиционера Алексея Навального и не исключают возможности введения мер в отношении России. Об этом во время брифинга заявил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, трансляцию вел телеканал MSNBC.

«Мы глубоко обеспокоены безопасностью Навального, и важнее то, что его голос — это голос многих россиян и он должен быть услышан», — сказал Блинкен.

На вопрос, где находится «красная линия» в отношении безопасности Навального, за которой последует введение мер против России, госсекретарь ответил, что США сначала должны завершить анализ ситуации.

«Как сказал президент [США Джо Байден], мы проводим обзор всех этих действий, которые вызывают у нас глубокую озабоченность. <...> Я не хочу забегать вперед того, где мы находимся в рамках этих обзоров», — отметил Блинкен.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Навального задержали 17 января, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию. Правительство ФРГ сообщило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок». Эти выводы также подтвердила Организация по запрещению химического оружия. Российские врачи исключили версию с отравлением, Москва неоднократно опровергала обвинения в причастности к случившемуся с Навальным.

На следующий день после задержания Навального арестовали на 30 суток. Во ФСИН обвиняют оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» — он не отмечался в ведомстве. В связи с этим ФСИН подала в суд ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный.

21 января депутаты Европарламента из-за ареста Навального потребовали наложить санкции на близких к Кремлю бизнесменов, чиновников и сотрудников государственных СМИ, а также прекратить строительство газопровода «Северный поток-2». За введение ограничений против России высказался и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Блинкен, в свою очередь, еще до своего назначения осудил попытки «заставить Навального замолчать» и заявил, что удивлен тем, насколько Москва «боится одного человека». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится» назвал ерундой. 

Автор
Виктория Полякова
Алексей Навальный Тони Блинкен санкции
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