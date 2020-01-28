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Политика ,  
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Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией

Больше 70% россиян по-прежнему считают свою страну великой державой, и почти четверть выступают за создание общего государства с Белоруссией. Но большинство интересует экономическая, а не политическая интеграция
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Великая держава и борьба с Западом

71% россиян согласны с тем, что Россия является великой державой. Это следует из результатов опроса Левада-центра (есть у РБК). В 2018 году количество согласных с этим утверждением респондентов достигло максимума — 75%, говорится в исследовании.

Доля респондентов, не считающих страну великой державой, в 2018-м также достигла исторического минимума — 23%. Теперь она снова начала расти и составила 26%. Больше всего опрошенных считали, что Россию нельзя назвать великой державой, в 2005 году — тогда так полагали 30%, не разделяли эту точку зрения 67%.

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Большинство респондентов не исходят из собственных оценок положения дел в стране, а опираются на имеющуюся у них в голове информационную картину восприятия России в мире, лидерами и элитами других государств, поясняет политолог Александр Пожалов. «В такой интерпретации и международные санкции тоже воспринимаются как признание «противоборствующим Западом» новой роли России в мире, — сказал он. — С этой точки зрения рекордно высокие показатели последних трех лет вполне объяснимы».

Снижение на 4% за год доли тех, кто считает Россию великой державой, Пожалов не посчитал значительным. По его мнению, пока говорить о тренде рано, хотя снижение может быть обусловлено трудностями взаимодействия российских властей с Украиной и Белоруссией, которые были в центре федеральной повестки в период проведения опроса. «Если, допустим, в 2020 году в ходе выборов в США вновь начнет разыгрываться карта так называемого российского вмешательства, то представление о России как великой державе может опять укрепиться», — считает Пожалов.

Опрос был проведен 12–18 декабря 2019 года среди 1608 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как строить отношения с Белоруссией

Социологи Левада-центра также задали респондентам вопрос об отношениях России и Белоруссии. 44% считают, что страны должны активнее сотрудничать в экономической сфере, 28% — что нужно сохранить сотрудничество на прежнем уровне. 13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Белоруссия должна войти в состав России.

Большинство россиян интересует именно экономическая, а не политическая интеграция с Белоруссией как наиболее близким соседом, отмечает Пожалов. «Россияне переживают затянувшийся на долгие годы конфликт с Украиной, с течением времени лучше осознают издержки от санкционного режима против России и в большинстве своем вряд ли готовы жертвовать внутренним развитием ради политической интеграции и приоритетной поддержки экономики соседа», — уверен он.

Эксперт «Московского центра Карнеги» Андрей Колесников напомнил о совместном исследовании Левада-центра и центра Карнеги о готовности россиян к переменам, в котором Белоруссия попала в тройку стран — примеров для подражания. А в январе белорусский президент Александр Лукашенко, по данным ВЦИОМа, стал самым популярным среди россиян зарубежным политиком.

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Лукашенко продемонстрировал всеми своими действиями последнего времени, что он строит национальное государство и не готов к объединению двух стран, отмечает Колесников. В январе Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком» в споре по поставкам газа и нефти. Срок действия контракта о поставке российской нефти в Белоруссию истек 1 января, сторонам не удалось заключить новый контракт из-за расхождений по цене. 20 января стало известно о закупке Минском 80 тыс. т норвежской нефти.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Иван Кравчук
Теги: великая держава, Белоруссия, Левада-центр, Россия
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