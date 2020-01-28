Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией

Больше 70% россиян по-прежнему считают свою страну великой державой, и почти четверть выступают за создание общего государства с Белоруссией. Но большинство интересует экономическая, а не политическая интеграция

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Великая держава и борьба с Западом

71% россиян согласны с тем, что Россия является великой державой. Это следует из результатов опроса Левада-центра (есть у РБК). В 2018 году количество согласных с этим утверждением респондентов достигло максимума — 75%, говорится в исследовании.

Доля респондентов, не считающих страну великой державой, в 2018-м также достигла исторического минимума — 23%. Теперь она снова начала расти и составила 26%. Больше всего опрошенных считали, что Россию нельзя назвать великой державой, в 2005 году — тогда так полагали 30%, не разделяли эту точку зрения 67%.

Большинство респондентов не исходят из собственных оценок положения дел в стране, а опираются на имеющуюся у них в голове информационную картину восприятия России в мире, лидерами и элитами других государств, поясняет политолог Александр Пожалов. «В такой интерпретации и международные санкции тоже воспринимаются как признание «противоборствующим Западом» новой роли России в мире, — сказал он. — С этой точки зрения рекордно высокие показатели последних трех лет вполне объяснимы».