Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией

Снижение на 4% за год доли тех, кто считает Россию великой державой, Пожалов не посчитал значительным. По его мнению, пока говорить о тренде рано, хотя снижение может быть обусловлено трудностями взаимодействия российских властей с Украиной и Белоруссией, которые были в центре федеральной повестки в период проведения опроса. «Если, допустим, в 2020 году в ходе выборов в США вновь начнет разыгрываться карта так называемого российского вмешательства, то представление о России как великой державе может опять укрепиться», — считает Пожалов.
Опрос был проведен 12–18 декабря 2019 года среди 1608 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Как строить отношения с Белоруссией
Социологи Левада-центра также задали респондентам вопрос об отношениях России и Белоруссии. 44% считают, что страны должны активнее сотрудничать в экономической сфере, 28% — что нужно сохранить сотрудничество на прежнем уровне. 13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Белоруссия должна войти в состав России.
Большинство россиян интересует именно экономическая, а не политическая интеграция с Белоруссией как наиболее близким соседом, отмечает Пожалов. «Россияне переживают затянувшийся на долгие годы конфликт с Украиной, с течением времени лучше осознают издержки от санкционного режима против России и в большинстве своем вряд ли готовы жертвовать внутренним развитием ради политической интеграции и приоритетной поддержки экономики соседа», — уверен он.
Эксперт «Московского центра Карнеги» Андрей Колесников напомнил о совместном исследовании Левада-центра и центра Карнеги о готовности россиян к переменам, в котором Белоруссия попала в тройку стран — примеров для подражания. А в январе белорусский президент Александр Лукашенко, по данным ВЦИОМа, стал самым популярным среди россиян зарубежным политиком.
Лукашенко продемонстрировал всеми своими действиями последнего времени, что он строит национальное государство и не готов к объединению двух стран, отмечает Колесников. В январе Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком» в споре по поставкам газа и нефти. Срок действия контракта о поставке российской нефти в Белоруссию истек 1 января, сторонам не удалось заключить новый контракт из-за расхождений по цене. 20 января стало известно о закупке Минском 80 тыс. т норвежской нефти.