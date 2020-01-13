Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти

Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.

Совещание с участием представителей Федеральной антимонопольной службы России и белорусского министерства прошло 13 января.

Ранее белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба», перекачивающая нефть, которая поступает из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Западной и Восточной Европы, сообщила о планах увеличить плату за свои услуги в 2020 году на 16,6%. Если стороны не придут к соглашению до 15 января, тарифы вырастут на 6,8% — среднегодовой индекс потребительских цен на 2020 год, полученный на основе прогноза экономического развития и увеличенный на не более чем 3%, сообщили в ФАС.

Контракт между Россией и Белоруссией на поставку нефти истек 1 января.



