ВЦИОМ назвал самого популярного у россиян зарубежного политика

По данным главы ВЦИОМа, это президент Белоруссии Александр Лукашенко, который «при всех но»» воспринимается как пророссийский политик и «настоящий рачительный хозяин»

Самый популярный зарубежный политик у россиян — президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил «Известиям» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

«Люди ценят» Лукашенко, так как он «при всех но» воспринимается в качестве пророссийского политика, пояснил Федоров. Кроме того, президент Белоруссии воспринимается как «настоящий рачительный хозяин», создавший стабильную и развивающуюся экономику и обеспечивающий «жесткий порядок» в стране.

«Есть и альтернативное мнение, что это последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века. Но эта точка зрения больше распространена среди молодого поколения <...> [и] скорее маргинальная», — заявил гендиректор ВЦИОМа. Федоров добавил, что раньше с Лукашенко соперничал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, но впоследствии он «отошел в тень».

В конце прошлого года Левада-центр предложил респондентам назвать людей, заслуживающих титул «человек года». Лукашенко оказался на четвертом месте, набрав 5% голосов: он пропустил вперед главу МИДа Сергея Лаврова (6%), президента Украины Владимира Зеленского (7%) и российского лидера Владимира Путина (31%).