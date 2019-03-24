Мировой энергетический совет назвал Россию сверхдержавой

Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии, а также может предложить новые технологии в сфере энергетики, что делает ее энергетической сверхдержавой. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» заявил генсек Мирового энергетического совета Кристоф Фрай.

»​Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — сказал он.

На прошлой неделе другая крупная организация в сфере энергетики — Международный энергетический совет — выпустила доклад, в котором говорится, что на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти, если сохранится общий спрос, а в Венесуэле продолжится сокращение добычи, где еще до недавних пор добывали по 1,2 млн барр./сутки. По ожиданиям экспертов МЭА, мировой спрос на нефть будет ежегодно расти до 2024 года.

