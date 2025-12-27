 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Сербия откроет первый крупный завод по производству беспилотников

Вучич: в Сербии к апрелю запустят первое производство дронов
К апрелю Сербия запустит собственное производство беспилотников. Также страна продолжит закупать вооружения. Вучич заявил, что обеспокоен ростом глобальной напряженности
Александр Вучич (в центре)
Александр Вучич (в центре) (Фото: пресс-служба Президента Республики Сербия)

Весной следующего года Сербия запустит работу крупного завода по производству дронов из-за роста глобальной напряженности и для укрепления нацбезопасности. Об этом заявил президент Александр Вучич на церемонии закладки камня в основание нового комплекса Минобороны и Генштаба Вооруженных сил страны.

«В конце марта, самое позднее в начале апреля, я ожидаю открытия первого крупного завода по производству дронов в нашей стране, и я с гордостью отмечаю, что это будут высокотехнологичные дроны. Производство будет организовано здесь, в Сербии», — заявил Вучич (цитата по SNS).

Он также заявил, что Сербия закупает много БПЛА и дронов-камикадзе. «Мы покупаем и будем продолжать покупать», — заверил он. Вучич подчеркнул, что «чрезвычайно обеспокоен» ситуацией в мире. При этом ключевым приоритетом для Сербии остается сохранение мира, однако страна обязана быть готовой к любым вызовам, добавил он.

В ноябре Вучич заявил, что Сербия, как и «все», готовится к возможной войне Европы с Россией, поскольку она «становится все более очевидной». Республике, по его словам, нужно укреплять свою армию.

Песков согласился с видением Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в декабре не исключил, что 2025-й станет последним годом мира для Европы. Он связал ощущение напряженности в регионе с упадком ЕС и стран Западной Европы. По словам Орбана, за 80 лет после завершения Второй мировой европейцы отвыкли от войны.

В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по перевооружению Евросоюза общей стоимостью €800 млрд. Планы стран Европы нарастить расходы на оборону создают угрозу для местных налогоплательщиков, чьи деньги последние годы и так шли на финансирование конфликта на Украине, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Президент Владимир Путин неоднократно называл «ложью и бредом» заявления о возможности большой войны в Европе. По словам российского лидера, европейские политики только повышают «градус истерии».

Валерия Доброва
Александр Вучич Сербия заводы беспилотники
Александр Вучич фото
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
