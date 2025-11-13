Песков согласился с видением Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
В Европе создана атмосфера промилитаристских настроений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью корреспонденту Life Александру Юнашеву.
«Очень такие промилитаристские настроения в европейских странах. Такая атмосфера действительно есть, это плохо», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что Москва осознает опасность, а потому заботится о превентивных мерах, каких именно, Песков не уточнил.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что «все» готовятся к возможной войне Европы с Россией, которая становится очевидной. «Наше видение совпадает [с Белградом]», — отметил Песков. Он сказал, что ряд стран увеличивают военные бюджеты, такой подход принесет ЕС больше вреда.
Вучич словами о возможной войне Европы и России прокомментировал заявления начальника Генерального штаба французских вооруженных сил, генерала Фабьена Мандона о том, что национальная армия должна быть «готова к шоку через три, четыре года». Мандон считает, что у Москвы «может возникнуть соблазн продолжить войну» в Европе. По его словам, Россия «воспринимает Европу как коллективно слабую».
Президент России Владимир Путин назвал ложью заявления о планах России атаковать страны Европы и НАТО.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций