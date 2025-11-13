Песков согласился с видением Вучича о подготовке Европы к войне с Россией

В Европе создана атмосфера промилитаристских настроений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью корреспонденту Life Александру Юнашеву.

«Очень такие промилитаристские настроения в европейских странах. Такая атмосфера действительно есть, это плохо», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва осознает опасность, а потому заботится о превентивных мерах, каких именно, Песков не уточнил.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что «все» готовятся к возможной войне Европы с Россией, которая становится очевидной. «Наше видение совпадает [с Белградом]», — отметил Песков. Он сказал, что ряд стран увеличивают военные бюджеты, такой подход принесет ЕС больше вреда.

Вучич словами о возможной войне Европы и России прокомментировал заявления начальника Генерального штаба французских вооруженных сил, генерала Фабьена Мандона о том, что национальная армия должна быть «готова к шоку через три, четыре года». Мандон считает, что у Москвы «может возникнуть соблазн продолжить войну» в Европе. По его словам, Россия «воспринимает Европу как коллективно слабую».

Президент России Владимир Путин назвал ложью заявления о планах России атаковать страны Европы и НАТО.