Орбан назвал возможной войну в Европе в 2026 году

Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что 2025-й станет последним годом мира для Европы. В интервью Magyar Nemzet он связал ощущение напряженности в регионе с упадком ЕС и стран Западной Европы.

По словам Орбана, за 80 лет после завершения Второй мировой европейцы отвыкли от войны. «Долгое время народы континента удерживало от войны ядерное оружие. Все исходили из того, что европейский конфликт неизбежно перерастет в ядерную мировую войну. Этот страх работал 80 лет. Однако сейчас формируется совершенно новый мир», — сказал венгерский премьер.

Министр считает, что Европа стала ближе к войне. На прошлой неделе в Брюсселе, по мнению Орбана, лидеры стран ЕС замедлили процесс скатывания к ней, но не остановили. «Сегодня в Европе снова есть два лагеря: партия войны и партия мира. В настоящий момент силы партии войны находятся в преимуществе. Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира», — заявил политик.

Сейчас в Европе идет перевооружение и настрой общественного мнения на войну, провозгласил премьер. Истинной причиной этого Орбан назвал политический, экономический и социальный упадок Западной Европы. Процесс этот, по словам политика, начался в середине 2000-х, а потом ускорился из-за неправильного реагирования на финансовый кризис в Европе.

«По внешним признакам кажется, что опасность эскалации исходит от конфликта России и Украины, но это скорее следствие», — считает Орбан.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что план ЕС по урегулированию российско-украинского конфликта заключается в ослаблении Москвы и поддержке Киева. Орбан раскритиковал Каллас и заявил, что атаковать Россию не следует. Он напомнил, что ранее на нее напали Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер и у них «не получилось».

Неделей ранее в Брюсселе лидеры стран ЕС приняли решение не использовать для финансирования Украины российские активы, которые были бессрочно заморожены 12 декабря. Вместо «репарационного кредита» Киеву был согласован беспроцентный заем на €90 млрд в 2026–2027 годах из общего бюджета Евросоюза.

Президент Владимир Путин неоднократно называл «ложью и бредом» заявления о возможности большой войны в Европе. По словам российского лидера, европейские политики только повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Москвой. В Кремле отмечали, что Россия никогда никому не угрожала.