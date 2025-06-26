Лавров объяснил, кому угрожает план Европы нарастить расходы на оборону

Налогоплательщики ЕС и Британии — это те, кому действительно угрожает европейский план по увеличению расходов на оборону, считает Лавров. По его словам, жителей Европы и так обкрадывали три года из-за конфликта на Украине

Сергей Лавров (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Планы стран Европы нарастить расходы на оборону создают угрозу для местных налогоплательщиков, чьи деньги последние годы и так шли на финансирование конфликта на Украине, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос о том, считает ли Россия угрозой намерение Европы увеличить оборонные расходы.

«Я думаю, угроза есть, конечно, угроза усугубляется, и это угроза налогоплательщикам стран Евросоюза и Великобритании, которых за последние три года просто обкрадывают, и вместо направления ресурсов, получаемых за счет налогообложения, на решение острейших и усугубляющихся социально-экономических проблем эти деньги идут на финансирование бессмысленной войны на Украине», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом.

В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по перевооружению Евросоюза общая стоимость которого составляет €800 млрд. Стратегия предусматривает ослабление фискальных правил для наращивания расходов на оборону на 1,5% и сбора €650 млрд на производство оружия. В 2024 году расходы ЕС на оборону достигли €326 млрд, или 1,9% ВВП блока, в 2023-м — €279 млрд. Фон дер Ляйен, представляя план, заявила, что Европа живет в «самое опасное время» и потому странам требуется «взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность». Еврокомиссия пообещала разработать стимулы и гарантии для привлечения на нужды ремилитаризации Европы частный капитал.

Министр объяснил, что бессмысленным конфликт представляется с точки зрения отсутствия каких-либо перспектив достижения странами Европы цели — стратегического поражения России. «Что касается цели [НАТО] в 5% и влияния на состояние нашей безопасности, я не думаю, что оно будет значимым», — добавил он.

Увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году страны НАТО договорились по итогам саммита в Гааге, который завершился накануне, 25 июня. В итоговом коммюнике говорится, что увеличение расходов на оборону связано с «фундаментальными угрозами безопасности, в частности долгосрочной угрозы со стороны России», а также угрозы терроризма.

Для достижения целевого показателя государства НАТО будут ежегодно выделять как минимум 3,5% ВВП на обеспечение ключевых оборонных потребностей, еще 1,5% ВВП ежегодно будут выделяться на защиту критической инфраструктуры НАТО, сетей, укрепление оборонно-промышленной базы, обеспечение гражданской готовности и устойчивости и стимулирование инноваций.

Президент Владимир Путин называл «ложью и бредом» сообщения, в которых утверждается, что Россия планирует напасть на страны Европы и НАТО. «Это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западно-европейских стран. Мы понимаем, что это бред, понимаете? Те, кто это говорят, не верят же в это сами», — отмечал Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.