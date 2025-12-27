Белый дом раскрыл сроки встречи Трампа и Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским состоится в воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Встреча пройдет в городе Палм-Бич, штат Флорида, в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Как следует из расписания, на мероприятие планируют допустить журналистов.

До этого Axios писал, что встреча лидеров пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам Зеленского, он представит Трампу новый мирный план из 20 пунктов, разработанный Киевом. Кроме того, стороны должны обсудить территориальный вопрос, будущее Запорожской АЭС и проект экономического соглашения.

Как отмечает Politico, Трамп «прохладно» отнесся к подготовленному Киевом мирному плану. При этом американский президент заявил, что ожидает продуктивной встречи с Зеленским.

