Мирный план по Украине⁠,
0

Белый дом раскрыл сроки встречи Трампа и Зеленского

Сюжет
Мирный план по Украине

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским состоится в воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Встреча пройдет в городе Палм-Бич, штат Флорида, в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Как следует из расписания, на мероприятие планируют допустить журналистов. 

До этого Axios писал, что встреча лидеров пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам Зеленского, он представит Трампу новый мирный план из 20 пунктов, разработанный Киевом. Кроме того, стороны должны обсудить территориальный вопрос, будущее Запорожской АЭС и проект экономического соглашения.

Как отмечает Politico, Трамп «прохладно» отнесся к подготовленному Киевом мирному плану. При этом американский президент заявил, что ожидает продуктивной встречи с Зеленским.

Материал дополняется

Персоны
Анастасия Луценко
Белый дом встреча переговоры Дональд Трамп Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
