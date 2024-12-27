США ввели санкции против основателя «Грузинской мечты»
США ввели санкции против лидера «Грузинской мечты», бизнесмена Бидзины Иванишвили, сообщается на сайте Минфина.
Он попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Материал дополняется
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США
Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов