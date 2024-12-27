Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой при отказе покинуть резиденцию

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил президента Саломе Зурабишвили, что ее выведут силой из резиденции и арестуют, если она откажется уходить добровольно после окончания ее президентского срока 29 декабря. Его слова передает News Georgia.

«Мы должны предупредить Саломе Зурабишвили. Это было бы очень плохой картиной, если бы нам пришлось силой вывести ее из резиденции и перевести в исправительное учреждение», — заявил Кобахидзе.

До этого в декабре Кобахидзе заявил, что Зурабишвили придется уйти в отставку, и пригрозил ей уголовным делом, если она не покинет резиденцию после прекращения полномочий.

29 декабря должна состояться инаугурация нового президента — кандидата от «Грузинской мечты» Михаила Кавелашвили. Зурабишвили заявляла, что она остается единственным легитимным представителем власти в стране и до назначения новых парламентских выборов останется в резиденции.

В октябре в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Зурабишвили и оппозиция не согласны с результатами голосования, в Грузии с конца октября идут протесты, которые сопровождаются столкновениями с полицией. Поводом стало решение властей отложить открытие переговоров о получении членства в Евросоюзе до 2028 года.