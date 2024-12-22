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Выборы в Грузии ,  
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Премьер Грузии допустил уголовное преследование уходящего президента

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Выборы в Грузии
Президент Зурабишвили поддерживает оппозицию, которая не согласна с итогами парламентских и президентских выборов в Грузии. Ее полномочия истекут через неделю, и если она не покинет резиденцию, то ей может грозить уголовное дело
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters)

Против президента Грузии Саломе Зурабишвили могут завести уголовное дело, если она не покинет резиденцию главы государства после прекращения своих полномочий 29 декабря, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Я уверен, что ей [Зурабишвили] хватит мудрости не нарушать нормы Уголовного кодекса», — сказал он (цитата по Mtavari).

Кобахидзе отметил, что никто, возможно, не захочет отправлять в тюрьму 72-летнюю Зурабишвили, но она, решив остаться в резиденции, может поставить под угрозу ареста тех, кто будет там вместе с ней. Он выразил надежду, что президент будет благоразумной и не позволит соратникам нарушить законы, за что им может грозить «длительное тюремное заключение».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В октябре в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта» (Кобахидзе — ее бывший лидер). Зурабишвили и оппозиция выразили несогласие с результатами голосования, в Грузии с конца октября идут протесты.

14 декабря в стране избрали нового президента — это кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили. Выборы впервые проходили по новой схеме: вместо прямого всеобщего голосования выбор сделала избирательная коллегия из 300 человек, в которой у правящей партии было большинство голосов. Кавелавшили был единственным кандидатом.

Зурабишвили является президентом с 2018 года. Она стала первой женщиной на этом посту.

Действующая глава государства не признала итоги президентских выборов. Она призвала сограждан поддержать ее в борьбе с правительством Грузии. Также Зурабишвили заявила, что не покинет страну из страха преследования, как это сделали в 1921 году во время «советизации» Грузии ее родители и другие родственники.

В своем заявлении четыре оппозиционных движения — «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное движение», «Сильная Грузия», «Гахария за Грузию», которые по итогам выборов в октябре получили места в парламенте, но отказались в нем работать, назвали единственным легитимным представителем Грузии Зурабишвили.

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Саломе Зурабишвили Грузия Ираклий Кобахидзе
Саломе Зурабишвили фото

Саломе Зурабишвили

политик, президент Грузии
18 марта 1952 года
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