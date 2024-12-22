Премьер Грузии допустил уголовное преследование уходящего президента
Против президента Грузии Саломе Зурабишвили могут завести уголовное дело, если она не покинет резиденцию главы государства после прекращения своих полномочий 29 декабря, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Я уверен, что ей [Зурабишвили] хватит мудрости не нарушать нормы Уголовного кодекса», — сказал он (цитата по Mtavari).
Кобахидзе отметил, что никто, возможно, не захочет отправлять в тюрьму 72-летнюю Зурабишвили, но она, решив остаться в резиденции, может поставить под угрозу ареста тех, кто будет там вместе с ней. Он выразил надежду, что президент будет благоразумной и не позволит соратникам нарушить законы, за что им может грозить «длительное тюремное заключение».
В октябре в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта» (Кобахидзе — ее бывший лидер). Зурабишвили и оппозиция выразили несогласие с результатами голосования, в Грузии с конца октября идут протесты.
14 декабря в стране избрали нового президента — это кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили. Выборы впервые проходили по новой схеме: вместо прямого всеобщего голосования выбор сделала избирательная коллегия из 300 человек, в которой у правящей партии было большинство голосов. Кавелавшили был единственным кандидатом.
Зурабишвили является президентом с 2018 года. Она стала первой женщиной на этом посту.
Действующая глава государства не признала итоги президентских выборов. Она призвала сограждан поддержать ее в борьбе с правительством Грузии. Также Зурабишвили заявила, что не покинет страну из страха преследования, как это сделали в 1921 году во время «советизации» Грузии ее родители и другие родственники.
В своем заявлении четыре оппозиционных движения — «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное движение», «Сильная Грузия», «Гахария за Грузию», которые по итогам выборов в октябре получили места в парламенте, но отказались в нем работать, назвали единственным легитимным представителем Грузии Зурабишвили.
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