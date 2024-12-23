Зурабишвили пригрозила «свержением режима», если не пройдут новые выборы

В Грузии могут назначить новые выборы до 29 декабря либо «режим будет свергнут», заявила президент. Она считает «нелегитимным» парламент, где большинство — члены «Грузинской мечты». Премьер пригрозил ей уголовным делом

Саломе Зурабишвили (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Если правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиция не достигнут компромисса по вопросу назначения новых парламентских выборов, то Грузию ожидает «свержение режима», заявила президент Саломе Зурабишвили в видеообращении, ее слова приводит Interpressnews.

«Кризис достиг такой стадии, что другого пути у нас не осталось. И мы испробовали и протестировали все возможные законные средства, чтобы сдержать этот кризис, прежде чем он достигнет таких масштабов. Это были судебные процессы, но мы не достигли результата из-за печального состояния наших судов», — сказала она.

То, что Конституционный суд не принял и не рассмотрел иск о победе «Грузинской мечты», по словам Зурабишвили, «создало новую антиконституционную ситуацию». «Нелегитимный парламент не должен быть созван без меня либо без ответа Конституционного суда», — отметила президент Грузии.

Она добавила, что иск также был подан в Европейский суд по правам человека, но он «не даст ответа сегодня и завтра». «Не осталось ни одного законного, конституционного пути. Остается только назначить новые выборы, и это требование народа, мое требование и требование политических партий», — сказала глава государства.

Зурабишвили считает, что есть два решения сложившейся ситуации: либо провести новые выборы до 29 декабря и «восстановить доверие избирателей», либо «свержение действующего режима». «Этот режим рушится сам по себе, и никто в этом не участвует, это ваша вина, тех, кто у власти, потому что вы вовремя не опомнились и не увидели, как обращаться с этой страной», — заключила она.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. Победу на них одержала «Грузинская мечта», которая правит в стране с 2012 года. Она набрала 53,92%. Оппозиционные коалиции также преодолели пятипроцентный порог, но отказались признавать итоги голосования. Зурабишвили назвала новый парламент «нелигитимным» и отказалась сложить полномочия до проведения новых выборов. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе пригрозил ей уголовным делом, если она не покинет свой пост до истечения полномочий 19 декабря. На этом фоне в республике продолжаются массовые протесты.

Новым президентом Грузии был избран Михаил Кавелашвили, его инаугурация запланирована на 29 декабря.