 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Грузии ,  
0 

Зурабишвили пригрозила «свержением режима», если не пройдут новые выборы

Сюжет
Протесты в Грузии
В Грузии могут назначить новые выборы до 29 декабря либо «режим будет свергнут», заявила президент. Она считает «нелегитимным» парламент, где большинство — члены «Грузинской мечты». Премьер пригрозил ей уголовным делом
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Если правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиция не достигнут компромисса по вопросу назначения новых парламентских выборов, то Грузию ожидает «свержение режима», заявила президент Саломе Зурабишвили в видеообращении, ее слова приводит Interpressnews.

«Кризис достиг такой стадии, что другого пути у нас не осталось. И мы испробовали и протестировали все возможные законные средства, чтобы сдержать этот кризис, прежде чем он достигнет таких масштабов. Это были судебные процессы, но мы не достигли результата из-за печального состояния наших судов», — сказала она.

То, что Конституционный суд не принял и не рассмотрел иск о победе «Грузинской мечты», по словам Зурабишвили, «создало новую антиконституционную ситуацию». «Нелегитимный парламент не должен быть созван без меня либо без ответа Конституционного суда», — отметила президент Грузии.

Она добавила, что иск также был подан в Европейский суд по правам человека, но он «не даст ответа сегодня и завтра». «Не осталось ни одного законного, конституционного пути. Остается только назначить новые выборы, и это требование народа, мое требование и требование политических партий», — сказала глава государства.

Премьер Грузии допустил уголовное преследование уходящего президента
Политика
Саломе Зурабишвили
Зурабишвили считает, что есть два решения сложившейся ситуации: либо провести новые выборы до 29 декабря и «восстановить доверие избирателей», либо «свержение действующего режима». «Этот режим рушится сам по себе, и никто в этом не участвует, это ваша вина, тех, кто у власти, потому что вы вовремя не опомнились и не увидели, как обращаться с этой страной», — заключила она.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. Победу на них одержала «Грузинская мечта», которая правит в стране с 2012 года. Она набрала 53,92%. Оппозиционные коалиции также преодолели пятипроцентный порог, но отказались признавать итоги голосования. Зурабишвили назвала новый парламент «нелигитимным» и отказалась сложить полномочия до проведения новых выборов. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе пригрозил ей уголовным делом, если она не покинет свой пост до истечения полномочий 19 декабря. На этом фоне в республике продолжаются массовые протесты.

Новым президентом Грузии был избран Михаил Кавелашвили, его инаугурация запланирована на 29 декабря.

Читайте РБК в Telegram.

Как упал трафик YouTube в России. Инфографика

В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд

В Японии разработают прототип лунного поселения

Суд оштрафовал Никиту Михалкова

В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Грузия Грузинская мечта Саломе Зурабишвили парламент парламентские выборы Ираклий Кобахидзе
Саломе Зурабишвили фото

Саломе Зурабишвили

политик, президент Грузии
18 марта 1952 года
Материалы по теме
Зурабишвили дала «Грузинской мечте» неделю на назначение новых выборов
Политика
Премьер Грузии допустил уголовное преследование уходящего президента
Политика
Захарова фразой о Фрейде оценила оговорку Госдепа о протестах в Грузии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 17:26
Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в матче с 11 шайбамиСпорт, 22:04
Как геймификация помогает бизнесуОтрасли, 22:00
В Турции допустили возможность переговоров России и Украины в СтамбулеПолитика, 21:59
Над Ростовской областью сбили девять дронов меньше чем за часПолитика, 21:52
В НАТО сочли невозможным быстро нарастить расходы на оборону до 3%Политика, 21:45
Тренды 2024 года в мире криптовалютКрипто, 21:36
В обход стереотипов: как женщины строят карьеру в промышленностиТренды, 21:30
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Экс-игрок сборной России Семшов стал советником белгородского губернатораСпорт, 21:30
МЧС предупредило москвичей о тумане до утра 24 декабряОбщество, 21:20
Как регионы используют потенциал федеральных инициативОтрасли, 21:20
Президентский фонд отказал Загитовой в гранте на ₽74 млн на новое шоуСпорт, 21:15
В Соцфонде рассказали, кому досрочно выплатят пенсии за январьОбщество, 21:00
На идею Трампа купить Гренландию ее премьер ответил отказомПолитика, 20:59
В Ростовской области сел на мель теплоход с углемОбщество, 20:58