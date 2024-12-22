Зурабишвили дала «Грузинской мечте» неделю на назначение новых выборов

Президент Грузии потребовала от правящей партии назначить дату новых выборов до 29 декабря — даты, когда истекает срок ее полномочий и должна состояться инаугурация нового президента Кавелашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от правящей партии «Грузинская мечта» назначить дату новых выборов до 29 декабря — даты, когда истекает срок ее полномочий, сообщает NewsGeorgia. В этот же день должна состояться инаугурация нового президента, бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

«Жду ответа, чтобы все было понятно, завтра вечером запишу полную речь из [президентского] дворца», — сказала Зурабишвили перед протестующими, после чего звук в микрофоне отключился.

В конце ноября лидер «Грузинской мечты», бизнесмен Бидзина Иванишвили назвал Кавелашвили кандидатом от правящей партии на пост главы государства. На прошлой неделе экс-футболист стал президентом. Грузинского лидера впервые выбирали не граждане, а специальная коллегия из 300 человек. Кавелашвили был единственным кандидатом.

В Грузии продолжаются массовые протесты, охватившие страну после выборов в парламент, на которых победила «Грузинская мечта».

Зурабишвили назвала новый парламент «нелигитимным» и отказалась уходить с поста до тех пор, «пока не будет законно избранного парламента». Она назвала выборы нового главы государства «пародией» и заявила, что не покинет президентский дворец после 29 декабря.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сказал, что Зурабишвили придется уйти в отставку, и пригрозил ей уголовным делом, если она не покинет резиденцию после прекращения полномочий.