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Выборы в Грузии ,  
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Зурабишвили дала «Грузинской мечте» неделю на назначение новых выборов

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Выборы в Грузии
Президент Грузии потребовала от правящей партии назначить дату новых выборов до 29 декабря — даты, когда истекает срок ее полномочий и должна состояться инаугурация нового президента Кавелашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от правящей партии «Грузинская мечта» назначить дату новых выборов до 29 декабря — даты, когда истекает срок ее полномочий, сообщает NewsGeorgia. В этот же день должна состояться инаугурация нового президента, бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

«Жду ответа, чтобы все было понятно, завтра вечером запишу полную речь из [президентского] дворца», — сказала Зурабишвили перед протестующими, после чего звук в микрофоне отключился.

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Политика
Саломе Зурабишвили

В конце ноября лидер «Грузинской мечты», бизнесмен Бидзина Иванишвили назвал Кавелашвили кандидатом от правящей партии на пост главы государства. На прошлой неделе экс-футболист стал президентом. Грузинского лидера впервые выбирали не граждане, а специальная коллегия из 300 человек. Кавелашвили был единственным кандидатом.

В Грузии продолжаются массовые протесты, охватившие страну после выборов в парламент, на которых победила «Грузинская мечта».

Зурабишвили назвала новый парламент «нелигитимным» и отказалась уходить с поста до тех пор, «пока не будет законно избранного парламента». Она назвала выборы нового главы государства «пародией» и заявила, что не покинет президентский дворец после 29 декабря.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сказал, что Зурабишвили придется уйти в отставку, и пригрозил ей уголовным делом, если она не покинет резиденцию после прекращения полномочий.

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Елена Чернышова
Саломе Зурабишвили Грузия Грузинская мечта
Михаил Кавелашвили фото

Михаил Кавелашвили

политик, президент Грузии, футболист
22 июля 1971 года
Саломе Зурабишвили фото

Саломе Зурабишвили

политик, президент Грузии
18 марта 1952 года
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