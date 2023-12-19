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Публикующее книги Акунина издательство сообщило об обысках

Публикующее книги Акунина издательство «Захаров» сообщило об обысках
Следователи пришли в издательство «Захаров», которое выпускало книги Бориса Акунина. Против писателя завели дела о дискредитации армии и оправдании терроризма
Борис Акунин
Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Сотрудники Следственного комитета пришли с обыском в издательство «Захаров», публикующее книги Бориса Акунина, которого накануне внесли в реестр террористов и экстремистов. Об этом издательство сообщило на своей странице в Facebook (cоцсеть принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

«Пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно», — говорится в сообщении. Представитель издательства подтвердил РБК, что у них проходят обыски.

РБК обратился за комментарием в СК России.

Издательство «Захаров» основано в 1998 году. Оно было первым издателем Бориса Акунина, там выходили основные книги из цикла детективов про Эраста Фандорина.

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СК 18 декабря сообщил, что против Акунина завели уголовное дело по двум статьям: оправдание терроризма (ст. 205.2 УК) и публичное распространение «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК). Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. Попавшие туда люди лишаются возможности пользоваться банковскими услугами. Акунин, комментируя решение финансовой разведки, отметил, что «писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого террора; это не дурной сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле».

На прошлой неделе издательство АСТ объявило о приостановке распространения книг Акунина, а также Дмитрия Быкова (признан Минюстом иноагентом). Продажу книг писателей также временно прекратили в сети магазинов «Читай-город» и магазине электронных книг «Литрес», которые контролируются главой АСТ Олегом Новиковым. В прошлом году несколько театров, в том числе РАМТ, убрали имя писателя с афиш.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Яна Баширова
Борис Акунин книги Издательство «Захаров» литература
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