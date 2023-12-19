Публикующее книги Акунина издательство сообщило об обысках
Сотрудники Следственного комитета пришли с обыском в издательство «Захаров», публикующее книги Бориса Акунина, которого накануне внесли в реестр террористов и экстремистов. Об этом издательство сообщило на своей странице в Facebook (cоцсеть принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).
«Пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно», — говорится в сообщении. Представитель издательства подтвердил РБК, что у них проходят обыски.
РБК обратился за комментарием в СК России.
Издательство «Захаров» основано в 1998 году. Оно было первым издателем Бориса Акунина, там выходили основные книги из цикла детективов про Эраста Фандорина.
СК 18 декабря сообщил, что против Акунина завели уголовное дело по двум статьям: оправдание терроризма (ст. 205.2 УК) и публичное распространение «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК). Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. Попавшие туда люди лишаются возможности пользоваться банковскими услугами. Акунин, комментируя решение финансовой разведки, отметил, что «писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого террора; это не дурной сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле».
На прошлой неделе издательство АСТ объявило о приостановке распространения книг Акунина, а также Дмитрия Быкова (признан Минюстом иноагентом). Продажу книг писателей также временно прекратили в сети магазинов «Читай-город» и магазине электронных книг «Литрес», которые контролируются главой АСТ Олегом Новиковым. В прошлом году несколько театров, в том числе РАМТ, убрали имя писателя с афиш.