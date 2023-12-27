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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Правительство Израиля в расширенном составе обсудило мирный план Египта

WSJ: правительство Израиля обсудило мирный план Египта расширенным составом
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Египет предложил Израилю завершить войну с ХАМАС в три этапа, полностью его не одобрят, но могут согласиться на первую часть: обмен заключенных на заложников с временным прекращением огня
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Предложенный Египтом план по прекращению войны в секторе Газа был обсужден расширенным составом военного кабинета министров Израиля, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Израиль вряд ли согласится со всеми условиями плана, предполагающего среди прочего участие представителей ХАМАС в полевоенном управлении эксклавом, сообщили собеседники издания. Тель-Авив готов к обсуждению первого этапа, который состоит из обмена заложников-израильтян на заключенных-палестинцев, сказал депутат Кнессета Дэнни Данон.

«Мы полны решимости сделать так, чтобы ХАМАС не стал частью какого-либо будущего соглашения в Газе», — напомнил он о намерении Израиля уничтожить группировку.

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Египетский план состоит из трех частей. Первый этап включает в себя гуманитарное перемирие на две недели с возможностью продления еще на две-три недели. В течение этого времени ХАМАС должен освободить 40 израильских заложников — женщин и детей, а также пожилых людей. В обмен Израиль выпустит 120 палестинских заключенных, а в сектор Газа откроет дорогу для гуманитарной помощи и топлива. Вторая фаза заключается в начале палестинского национального диалога для «окончания раскола» и формирования «правительства технократов», подготовке почвы для всеобщих президентских выборов в Палестине. На третьем этапе речь идет о полном прекращении военных действий и обмене всеми пленниками.

«Вопрос заморожен в ожидании новой позиции израильской стороны после заседания военного кабинета», — сообщил затем египетский источник Al-Araby Al-Jadeed.

Война далека от завершения, считает израильский премьер Биньямин Нетаньяху. По его мнению, предпосылками завершения войны являются «дерадикализация» сектора Газа, демилитаризация эксклава и прекращение существования ХАМАС.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль сектор Газа Египет мирный план ХАМАС
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