Axios: министр Израиля приедет в США для обсуждения сворачивания войны в Газе

Израильский министр приедет в США для обсуждения, «как все закончить»

Власти Израиля прежде отвергали участие Палестинской автономии в поствоенном устройстве Газы, но теперь допускают после проведения реформ, выяснил Axios. По его данным, Тель-Авив обсудит с США снижение интенсивности войны

Рон Дермер (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Министр стратегических дел Израиля Рон Дермер прибудет в США для переговоров в Белом доме и Госдепартаменте о планах сокращения войны и переходу к операциям низкой интенсивности в секторе Газа. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Ключевой вопрос дискуссии между правительствами двух государств заключается в том, «как все закончить и в какие сроки», пояснил собеседник среди высокопоставленных американских чиновников. Дермер обсудит поставки оружия и позицию премьера Биньямина Нетаньяху по поствоенному устройству и руководстве эксклава.

Первоначально Тель-Авив исключал возможность участия Палестинской автономии в поствоенном устройстве, однако, как рассказали источники издания, Дермер и другие израильские чиновники стали обсуждать с Вашингтоном вопрос «РПА» — реформированной Палестинской автономии.

Нетаньяху неоднократно критиковал Палестинскую автономию и обвинял их в симпатиях к ХАМАС. По его оценке, завершить войну может только «дерадикаализация» палестинского общества, уничтожение группировки и демилитаризация сектора. Сейчас конфликт еще далек от завершения, считает израильский премьер.

Палестинский лидер Махмуд Аббас критикует ХАМАС, но в частных беседах с мировыми лидерами, заверил его советник. «Если бы Израиль не начал свою агрессию против сектора Газа, президент Аббас неоднократно публично осудил бы ХАМАС, но, как только агрессия началась и продолжается, просить его или любого палестинского лидера публично осудить ХАМАС — это нонсенс», — пояснил Махмуд Хаббаш.

США требуют от Израиля не оккупировать сектор Газа, не изгонять палестинцев и не сокращать территорию эксклава для создания буферной зоны.