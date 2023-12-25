Asharq сообщил о предложениях Египта по прекращению огня в секторе Газа

Первый этап включает в себя начало перемирия на две недели и освобождение пленных, второй — формирование «правительства технократов», а третий — полное прекращение огня

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Египет на переговорах в Каире предложил Израилю и ХАМАС трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа, сообщает арабский телеканал Asharq со ссылкой на источники.

Первый этап включает в себя начало гуманитарного перемирия на две недели с возможностью продления еще на две-три недели. В течение этого времени ХАМАС должен освободить 40 израильских заложников — женщин и детей, а также пожилых. В обмен Израиль выпустит 120 палестинских заключенных, а в сектор Газа будут поступать гуманитарная помощь и топливо.

Второй этап предусматривает начало палестинского национального диалога при поддержке Египта с целью «положить конец расколу» и «сформировать правительство технократов» (возьмет на себя управление Западным берегом реки Иордан и сектором Газа, а также будет курировать вопросы гуманитарной помощи, восстановления сектора Газа), а также подготовку почвы для всеобщих президентских выборов в Палестине. Сейчас контроль над Западным берегом реки Иордан находится у Палестинской национальной администрацией, территория сектора Газа до начала боевых действий была под контролем движения ХАМАС.

На третьем этапе речь идет о полном прекращении военных действий и обмене всеми пленными.

Журналист Axios Барак Равид написал в соцсети X со ссылкой на израильского чиновника, что Израиль изучает предложения Каира. Ожидается, что его обсудят на заседании военного кабинета в понедельник, 25 декабря. Как рассказали источники Asharq, лидер ХАМАС Исмаил Хания по прибытии в Доху после завершения четырехдневных переговоров в Каире сообщил, что группировка изучит предложения Египта.

На прошлой неделе издание Axios сообщало, что Израиль предложил ХАМАС заключить новое перемирие в секторе Газа на неделю в обмен на освобождение более 30 заложников. Однако палестинская группировка отказалась, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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В прошлый раз перемирие между Израилем и ХАМАС продлилось с 24 ноября по 1 декабря. Его результатом стал обмен более чем сотни израильских заложников примерно на 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля.