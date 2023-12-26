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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху назвал три условия мира для Израиля и Газы

Премьер Израиля Нетаньяху: мир достижим при условии дерадикализации Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Палестинское общество должно измениться по примеру послевоенных Германии и Японии, процесс обучения школьников должен быть корректирован, предложил премьер Израиля. Он счел, что власти Западного берега на это неспособны
Фото: David Silverman / Getty Images
Фото: David Silverman / Getty Images

Палестинское общество должно быть «дерадикализовано», сектор Газа — демилитаризован, а палестинская группировка ХАМАС — уничтожена, это три ключевые предпосылки мира между Израилем и «его палестинскими соседями» в эксклаве. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в статье для Wall Street Journal.

«Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийства евреев. Палестинское гражданское общество необходимо преобразовать так, чтобы его народ поддерживал борьбу с терроризмом, а не финансировал его», — предложил Нетаньяху.

Он напомнил об опыте «дерадикализации», которые прошли Германия и Япония после поражения во Второй мировой войне, указав, что теперь эти страны способствуют миру и процветанию в Евразии. Нетаньяху назвал «несбыточной мечтой» сценарий, при котором этот процесс в секторе Газа проведет Палестинская администрация, руководящая второй частью Палестины — западным берегом реки Иордан.

Израиль прилагает все усилия для сведения жертв среди гражданских к минимуму, а ХАМАС — напротив, делает все, чтобы создать опасность для палестинцев, «часто под дулом пистолета», добавляет Нетаньяху. С его слов, если обвинять в гибели мирных жителей ЦАХАЛ, то боевики других группировок будут тоже использовать «живой щит».

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Фото:Alexi J. Rosenfeld / Reuters

Гуманитарные организации неоднократно критиковали Израиль за способ ведения войны в секторе Газа, требования перейти к более избирательным ударам, которые бы существенно облегчили положение гражданских, направили власти США.

По данным палестинского Минздрава, подконтрольного ХАМАС, за время войны в экславе погибли более 20 тыс. человек. В эту статистику входят как мирные жители, так и боевики. Война началась из-за нападения ХАМАС на израильские поселения, во время чего погибли около 1,2 тыс. человек, примерно 250 человек были взяты в заложники. За время войны 485 израильских военных погибли.

Война далека от завершения, считает Нетаньяху. «Все просили меня только об одном: чтобы мы не останавливались и продолжали идти до конца», — рассказал он о встрече с израильскими военным в секторе Газа. Премьер объявил в конце декабря о расширении боевых действий в эксклаве.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа Палестина ХАМАС
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