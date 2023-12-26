В Египте сообщили о заморозке вопроса о прекращении огня в Газе

В Египте ожидают новую позицию Израиля после прошедшего заседания военного кабинета по итогам визита делегации в Каир, сообщил источник газеты Al-Araby Al-Jadeed

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вопрос прекращения огня в секторе Газа заморожен, ожидается ответ Израиля, сообщила газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты, в состав израильской делегации, посетившей Каир, вошел сотрудник правительства, курирующий вопросы заключенных и пропавших без вести лиц. Источник назвал миссией делегации изучение позиции палестинского движения ХАМАС по концепциям перемирия.

Собеседник издания указал, что предложения Египта, которые включали в себя несколько этапов, не были отвергнуты ХАМАС.

Что касается судьбы консультаций о прекращении боевых действий, источник сообщил, что этот «вопрос заморожен в ожидании новой позиции израильской стороны после заседания военного кабинета, прошедшего накануне и обсудившего детали визита делегации в Каир и позиции ХАМАС».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее озвучил три условия мира еврейского государства и ХАМАС. По его словам, палестинское общество должно быть «дерадикализовано», сектор Газа — демилитаризован, а палестинская группировка — уничтожена. В этом контексте Нетаньяху также отметил, что война далека от завершения.

В ноябре еврейскому государству и палестинскому движению удалось заключить перемирие на одну неделю, итогом которого стал обмен сторон израильскими заложниками и палестинскими заключенными из тюрем Израиля. В основном среди них были женщины и дети. Израиль, ХАМАС и посредники с тех пор неоднократно обсуждали возможность нового прекращения боевых действий, однако достичь соглашения до сих пор не получилось.