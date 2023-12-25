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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху приехал в Газу и сообщил о просьбе военных «идти до конца»

Нетаньяху сообщил о просьбе военных продолжить операцию в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Нетаньяху заявил, что война против ХАМАС далека от завершения, Израиль не собирается останавливаться и продолжит сражаться. Группировка отклонила предложение Египта о перемирии, которое предусматривало отказ от власти в секторе

Биньямин Нетаньяху (в центре)
(Фото: bnetanyahu / Telegram)
Биньямин Нетаньяху (в центре)
(Фото: bnetanyahu / Telegram)
Биньямин Нетаньяху (в центре)
(Фото: bnetanyahu / Telegram)
Биньямин Нетаньяху (в центре)
(Фото: bnetanyahu / Telegram)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании фракции «Ликуд» в Кнессете, сообщил, что посетил 25 декабря сектор Газа, где продолжается операция израильских военных, и встретился с резервистами.

«Все просили меня только об одном: чтобы мы не останавливались и продолжали идти до конца», — сказал он (цитата по The Times of Israel).

Нетаньяху заявил, что война против ХАМАС далека от завершения, Израиль не собирается останавливаться и продолжит сражаться. Премьер пообещал, что военные действия в ближайшее время будут расширены.

Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа
Политика
Фото:XinHua / Global Look Press

ХАМАС со своей стороны отклонил сделку о прекращении огня, которую предложил Египет, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, соглашение предусматривало освобождение заложников, захваченных во время нападения боевиков на Израиль 7 октября (в секторе Газа могут оставаться до 100 человек, в том числе иностранцы), и последующий отказ палестинской группировки от власти в эксклаве. В Каире предложили провести выборы в секторе и предоставить ХАМАС гарантии, что членов движения не будут преследовать.

В конце ноября Израиль и ХАМАС заключили перемирие, которое продлилось неделю. Его итогом стал обмен более чем сотни израильских заложников примерно на 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля. В основном это были женщины и дети. С тех пор стороны и страны-посредники в переговорах не раз обсуждали возможность нового прекращения боев, но к соглашению пока не удалось прийти.

Израильские власти обещали уничтожить группировку ХАМАС и ее лидеров во всем мире, даже если на это уйдут годы. Президент США Джо Байден в середине декабря предупредил Нетаньяху, что ЦАХАЛ надо сменить тактику «неизбирательных бомбардировок» сектора Газа, чтобы не потерять международную поддержку.


 

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
сектор Газа Биньямин Нетаньяху Израиль ЦАХАЛ ХАМАС
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