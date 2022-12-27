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Лавров призвал осуществить демилитаризацию Украины «подобру-поздорову»

Глава МИД Лавров: демилитаризацию Украины следует осуществить «подобру-поздорову
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Предложения России по демилитаризации и денацификации следует выполнить «подобру-поздорову», иначе этот вопрос решит российская армия, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову», — сказал Лавров, отметив, что в ином случае этот вопрос решит армия России.

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Сергей Лавров Украина демилитаризация Военная операция на Украине

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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