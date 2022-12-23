Минобороны сообщило об ударе по опорным пунктам ВСУ близ Артемовска

Минобороны: Россия нанесла удар по опорным пунктам ВСУ при наступлении на Артемовск

Министерство отчиталось о продолжении наступления на Артемовск, бои близ которого власти Украины называют одними из самых болезненных для ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска продолжают наступление на Артемовск (украинское название — Бахмут) на донецком направлении, высокоточными снарядами нанесен удар по опорным пунктам Вооруженных сил Украины близ города, сообщило Минобороны России.

«Уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей», — говорится в сообщении.

Неподалеку от населенных пунктов Пречистовка, Водяное и Новомайорское на южно-донецком направлении погибли до 45 украинских военных, уничтожены три пикапа и четыре бронетранспортера, добавили в министерстве. Близ села Ивано-Дарьевка в ДНР российские силы уничтожили произведенную в США станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, также удар нанесен по станции украинского зенитного ракетного комплекса С-300, расположенной неподалеку от Харькова, следует из данных Минобороны.

Артемовск находится в северной части ДНР, к северу от Горловки. Министерство обороны России и власти ДНР с начала декабря отчитываются об успешном наступлении в районе города. По оценке украинского президента Владимира Зеленского, бои в районе Артемовска стали одними из «самых горячих и болезненных» для ВСУ. Он 20 декабря посетил город и встретился с обороняющимися украинскими военными.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине около десяти месяцев назад — 24 февраля. По данным российского Минобороны, за это время уничтожены 351 самолет украинских сил, 189 вертолетов, 7207 танков и других бронемашин, 399 зенитных ракетных комплексов и др.

