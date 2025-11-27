Меркель объяснила слова о виновниках начала конфликта на Украине

Меркель назвала фейками публикации, в которых утверждалось, что она возлагала на Польшу и страны Балтии вину за обострение конфликта на Украине. Она пояснила, что описывала хронологию событий, а ее комментарии оказались искажены

Ангела Меркель (Фото: Bernd Elme / IMAGO / ESDES.Pictures / Global Look Press)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель опровергла публикации, в которых утверждалось, что она возлагала на Польшу и страны Балтии ответственность за начало военного конфликта России и Украины. В интервью телеканалу Phoenix политик заявила, что ее комментарии были искажены.

«Такое нужно называть фейковыми новостями, поскольку об этом вообще не было сказано. Это было просто обсуждение хронологических событий, которые уже представлены в моей книге. В течение года ни у кого это не вызывало возмущения. А потом поднялся большой шум, потому что почти никто больше не читает оригинал», — сказала Меркель (цитата по Politico).

Мемуары экс-канцлера Германии под названием «Свобода» поступили в продажу в ноябре 2024 года. Спустя почти год, в октябре 2025-го, Меркель дала интервью венгерскому изданию Partizan. Отвечая на вопрос о российско-украинском конфликте, Меркель напомнила, что Польша, Литва, Латвия и Эстония в 2021 году выступили против предложенного ею нового формата прямого диалога между ЕС и президентом России Владимиром Путиным. Это и другие решения, по ее словам, частично повлияли на последующее развитие событий на Украине.

Некоторые европейские политики интерпретировали слова Меркель как утверждение, что именно отказ от формата диалога она считает одной из причин эскалации. Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что ее обвинения в адрес балтийских государств и Варшавы в развитии кризиса на Украине — это «крайне неприятный момент». А бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Меркель «одним из самых вредоносных немецких политиков для Европы за последнее столетие».

«За несколько дней до того, как я выдвинула это предложение (о новом формате прямого диалога. — РБК) в Европейском совете, [тогдашний] президент США Джо Байден встретился с Владимиром Путиным. Я просто не считаю правильным, что мы, европейцы, не стремимся к диалогу с Путиным, а полностью оставляем это на усмотрение американской администрации. Вот почему я выступала за эту инициативу», — объяснила Меркель, подчеркнув, что в ее прошлых высказываниях не было «никакого возложения ответственности за войну».

Впоследствии Меркель несколько раз говорила, что контакты с Путиным нужны были, чтобы предотвратить ситуацию, которая привела к конфликту на Украине. При этом в декабре 2022 года она утверждала, что минские соглашения, которые были подписаны в 2014–2015 годах, должны были «дать Украине время» и Киев использовал его, «чтобы стать сильнее». Путин заявил, что слова Меркель разочаровали его, все участники соглашения «обманывали» Россию, а переговоры велись для «накачки» Украины западным оружием.