Италия передала Германии украинца, подозреваемого в подрыве Nord Stream

⁠Италия по решению суда экстрадировала в Германию гражданина Украины по имени Сергей К. Его называют координатором взрывов на «Северных потоках» в 2022-м. Путин считает чушью версию о причастности «неких украинцев»

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Италия передала Германии украинца, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков», сообщили РБК в Генпрокуратуре Германии.

«Подозреваемый был экстрадирован из Италии сегодня. Завтра он должен предстать перед следственным судьей Федерального суда в Карлсруэ. Дальнейшая информация в настоящее время не разглашается», — добавили РБК в ведомстве.

⁠О том, что Италия передала Германии украинца Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков», и что он уже прибыл на немецкую территорию, пишет также Reuters со ссылкой на прокуратуру ФРГ. В Германии ему предъявлены обвинения в сговоре с целью организации взрыва на газопроводе «Северный поток» в 2022 году, антиконституционном саботаже и разрушении важных объектов. Высший суд Италии одобрил его передачу немецкой стороне на прошлой неделе.

Украинец был задержан в августе в итальянском городе Римини по общеевропейскому ордеру. В Италии он содержался в тюрьме строгого режима и некоторое время даже держал голодовку.

Кузнецова считают руководителем всей диверсионной команды (всего включала семь человек) по подрыву «Северных потоков». Сам он отрицает свою вину. Мужчина настаивает, что в момент, когда произошли подрывы, он находился на Украине и служил в ВСУ.

Кузнецов вместе с Владимиром Жуковским (задержанным в Польше), а также супругами Евгением и Светланой Успенскими (об их задержании не сообщалось) фигурировал в совместном расследовании телеканала ARD, изданий Süddeutsche Zeitung и Die Zeit.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка по первому из них была остановлена в тот момент для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию. В результате из четырех ниток три оказались повреждены. Компания-оператор Nord Stream AG констатировала беспрецедентные разрушения.

Расследование вели Германия, Дания и Швеция. Россию к нему не подключили. В феврале 2024 года Дания и Швеция следствие прекратили, сославшись на отсутствие юрисдикции, и передали материалы коллегам из Германии, которые продолжали вести дело.

Российский президент Владимир Путин назвал «англосаксов» ответственными за диверсию. Соединенные Штаты и Великобритания причастность к инциденту отрицали. Путин также назвал «чушью» версию об участии в подрыве «неких украинцев».