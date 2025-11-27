Италия передала Германии украинца, подозреваемого в подрыве Nord Stream
Италия передала Германии украинца, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков», сообщили РБК в Генпрокуратуре Германии.
«Подозреваемый был экстрадирован из Италии сегодня. Завтра он должен предстать перед следственным судьей Федерального суда в Карлсруэ. Дальнейшая информация в настоящее время не разглашается», — добавили РБК в ведомстве.
О том, что Италия передала Германии украинца Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков», и что он уже прибыл на немецкую территорию, пишет также Reuters со ссылкой на прокуратуру ФРГ. В Германии ему предъявлены обвинения в сговоре с целью организации взрыва на газопроводе «Северный поток» в 2022 году, антиконституционном саботаже и разрушении важных объектов. Высший суд Италии одобрил его передачу немецкой стороне на прошлой неделе.
Украинец был задержан в августе в итальянском городе Римини по общеевропейскому ордеру. В Италии он содержался в тюрьме строгого режима и некоторое время даже держал голодовку.
Кузнецова считают руководителем всей диверсионной команды (всего включала семь человек) по подрыву «Северных потоков». Сам он отрицает свою вину. Мужчина настаивает, что в момент, когда произошли подрывы, он находился на Украине и служил в ВСУ.
Кузнецов вместе с Владимиром Жуковским (задержанным в Польше), а также супругами Евгением и Светланой Успенскими (об их задержании не сообщалось) фигурировал в совместном расследовании телеканала ARD, изданий Süddeutsche Zeitung и Die Zeit.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка по первому из них была остановлена в тот момент для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию. В результате из четырех ниток три оказались повреждены. Компания-оператор Nord Stream AG констатировала беспрецедентные разрушения.
Расследование вели Германия, Дания и Швеция. Россию к нему не подключили. В феврале 2024 года Дания и Швеция следствие прекратили, сославшись на отсутствие юрисдикции, и передали материалы коллегам из Германии, которые продолжали вести дело.
Российский президент Владимир Путин назвал «англосаксов» ответственными за диверсию. Соединенные Штаты и Великобритания причастность к инциденту отрицали. Путин также назвал «чушью» версию об участии в подрыве «неких украинцев».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили