Обвиняемый по делу «Севпотоков» заявил, что Киев бросил его, как старый ботинок

Обвиняемый по «Севпотокам» заявил, что Украина бросила его, как ботинок

Украинец Сергей Кузнецов, находящийся в тюрьме в Италии, утверждает, что его пытают и содержат вместе с членами ИГ (движение признано террористическим и запрещено в России), а Украина его не защищает, бросив, «как старый ботинок»

Фото: Hannibal Hanschke / EPA / TACC

Украинец Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве газопроводов «Северный поток», считает, что власти Украины бросили его, «как старый ботинок», хотя он капитан ВСУ в отставке. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на письмо, предоставленное адвокатом.

В этом письме Кузнецов обвинил власти Италии в пытках и жестоком обращении в тюрьме. Обвиняемый указал, что это делается с целью выбить из него признание в подрыве газопроводов, при этом вину он не признает.

«Если он был в армии, они [власти Украины] должны его защищать, а если нет, то тоже», — сказал его адвокат.

Также Кузнецов утверждает, что его содержат вместе с предполагаемыми членами группировки «Исламское государство» (ИГ, движение признано террористическим и запрещено на территории России).

При этом сам украинец понимает, что у властей его страны сейчас «есть более важные дела». «Я очень люблю Украину и счастлив иметь честь быть офицером ее вооруженных сил», — говорится в письме.

В начале ноября Кузнецов объявил голодовку. Через несколько дней адвокат сообщил, что украинец находится в «критическом состоянии». Ранее задержанный жаловался, что власти игнорируют его пищевые привычки (Кузнецов вегетарианец).

Украинец был задержан в августе в Италии. Его называют руководителем всей диверсионной команды (всего включала семь человек) по подрыву «Северных потоков». Он признался, что служил в ВСУ и СБУ.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Были повреждены три из четырех ниток газопроводов, цела только одна на Nord Stream 2, который не находится в эксплуатации. Компания-оператор Nord Stream AG констатировала беспрецедентные разрушения и отказывалась прогнозировать сроки восстановления газопроводов.

Президент Владимир Путин после подрыва «Северных потоков» возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», США и Великобритания свою причастность отрицали. Путин также называл «чушью» версию, что в подрыве участвовали некие украинские активисты.