Суд в Италии подтвердил решение выдать ФРГ украинца по делу «Севпотоков»

Суд в Италии отклонил апелляцию на решение экстрадировать в Германию подозреваемого по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток» гражданина Украины. В ближайшее время он предстанет перед судом в Гамбурге

Кассационный суд Италии постановил экстрадировать в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», сообщил журналистам его адвокат Никола Канестрини, передает La Repubblica.

Инстанция отклонила апелляцию защиты на решение суда Болоньи, вынесенное в октябре.

Кузнецов был задержан в Римини в августе, его разыскивали по общеевропейскому ордеру на арест, выданному Федеральной прокуратурой Германии. Сейчас гражданин Украины содержится в тюрьме строгого режима на севере Италии. Некоторое время он держал голодовку. Как ожидается, Кузнецова в ближайшее время передадут Германии, он предстанет перед судом в Гамбурге.

Кузнецова считают руководителем всей диверсионной команды (всего включала семь человек) по подрыву «Северных потоков». В Германии ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе по статье об «антиконституционной диверсии», он отрицает вину. Мужчина настаивает, что в момент, когда произошли подрывы, он находился на Украине и служил в ВСУ.

Еще один подозреваемый — украинский дайвер Владимир Журавлев, в прошлом году его задержали в Польше. В октябре суд Варшавы отказался экстрадировать его в Германию.

Подрыв «Северных потоков» произошел в конце сентября 2022 года. Были повреждены три из четырех ниток газопроводов, уцелела только одна на Nord Stream 2, который не был введен в эксплуатацию. Расследование вели Германия, Дания и Швеция. Россию к нему не подключили. В феврале 2024-го Дания и Швеция следствие прекратили, сославшись на отсутствие юрисдикции, и передали материалы коллегам из Германии.

Российский президент Владимир Путин назвал «англосаксов» ответственными за диверсию. Соединенные Штаты и Великобритания отвергли причастность к инциденту. Версию о том, что к подрыву причастны «некие украинцы», Путин счел «чушью».