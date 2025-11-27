 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Путин назвал бессмысленным подписание документов с руководством Украины

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Выборы на Украине
Украинское руководство допустило «принципиальную, стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы», заявил президент России

Путин назвал бессмысленным подписание документов с руководством Украины
Video

Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно из-за того, что оно утратило легитимность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию. Трансляцию вел РБК.

По его словам, украинское руководство допустило «принципиальную, стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы».

«Как Сталин говорил: «Не важно, кто как голосует, важно — кто считает», — добавил Путин, говоря об отказе киевских властей проводить выборы в стране.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что для Москвы важна легитимность подписанта соглашений со стороны Украины. По его словам, мирные соглашения должны исключать любую возможность будущего обнуления этих документов в случае внутриполитических разворотов.

В МИД России назвали условие подписания мирного договора с Киевом
Политика
Александр Грушко

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского носит вторичный характер в ситуации, когда Москва заинтересована в мирном урегулировании конфликта.

Выборы президента на Украине должны были пройти в марте 2024-го, но перенесены на неопределенный срок из-за действующего в стране военного положения. Путин считает, что единственная легитимная власть на Украине в нынешних условиях — это Верховная рада и ее спикер.

В Евросоюзе, ООН и Госдепе США заявили, что продолжат считать Зеленского президентом, несмотря на истечение срока его полномочий.

