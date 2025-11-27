Выступление Путина во время визита в Киргизию. Трансляция
Президент России Владимир Путин завершает двухдневный визит в Киргизию. Он посетил страну с государственным визитом, а также принял участие в саммите ОДКБ. Российский лидер выступает перед журналистами.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили