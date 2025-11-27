 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Выступление Путина во время визита в Киргизию. Трансляция

Появилось видео выступления Путина во время визита в Киргизию

Президент России Владимир Путин завершает двухдневный визит в Киргизию. Он посетил страну с государственным визитом, а также принял участие в саммите ОДКБ. Российский лидер выступает перед журналистами.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Персоны
Киргизия Владимир Путин визит ОДКБ
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин предложил ОДКБ оружие, «доказавшее эффект» в бою
Политика
В Бишкеке началась сессия саммита ОДКБ с участием Путина
Политика
Путин попробовал сыграть на комузе перед заседанием ОДКБ в Бишкеке. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 16:11
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Путин призвал перевести мирный план по Украине на «дипломатический язык» Политика, 16:37
Путин заявил, что никаких проектов договора по Украине не было Политика, 16:36
Число погибших при пожаре в высотках в Гонконге достигло 65 человек Общество, 16:30
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Путин заявил, что Россия «совершила революцию» в области БПЛА Политика, 16:24
Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-замглавы Росавтодора Общество, 16:21
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В ЦСКА назвали диагноз экс-капитана сборной России Алдонина Спорт, 16:20
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Юлию Таратуту оштрафовали по статье о порядке деятельности иноагента Политика, 16:12
Выступление Путина во время визита в Киргизию. Трансляция Политика, 16:11
Хинштейн рассказал о задаче «навести марафет» в Курске Политика, 16:07
В Калуге выявили самый длительный случай заражения ковидом Общество, 16:07
ЦБ оценил влияние размещения ОФЗ в юанях на курс рубля Инвестиции, 16:02