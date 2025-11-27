Появилось видео выступления Путина во время визита в Киргизию

Выступление Путина во время визита в Киргизию. Трансляция

Президент России Владимир Путин завершает двухдневный визит в Киргизию. Он посетил страну с государственным визитом, а также принял участие в саммите ОДКБ. Российский лидер выступает перед журналистами.