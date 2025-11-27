В Лос-Аламосе увидели пользу для «Посейдона» от ядерных испытаний США

Конкуренты США — Китай и Россия — получат больше пользы, если Вашингтон решит возобновить ядерные испытания, пишет почетный директор лаборатории в Лос-Аламосе. По его мнению, этот сценарий укрепит доверие России к новому оружию

Возобновление ядерных испытаний Соединенными Штатами принесет больше пользы конкурентам Вашингтона, чем ему самому, заявил ученый-ядерщик Зигфрид Хеккер, почетный директор Лос-Аламосской национальной лаборатории в статье для Foreign Affairs. По его словам, ответные шаги России и Китая запустят новую гонку вооружений, в которой Америка больше всех потеряет

Лос-Аламос — населенный пункт в штате Нью-Мексико, рядом с которым находится одна из двух лабораторий, ведущих в США секретные работы по ядерному оружию. Она была создана в рамках Манхэттенского проекта в 1943 году — именно там разрабатывались первые ядерные бомбы.

«Сейчас, спустя примерно 33 года после последнего американского ядерного испытания, все сложнее поддерживать безопасность, эффективность и надежность стареющего ядерного арсенала. Однако возобновление испытаний в настоящее время, вероятно, принесет больше пользы противникам США, чем самим Соединенным Штатам. Хуже того, это может спровоцировать еще более масштабную гонку вооружений, чем в первые десятилетия холодной войны», — полагает он.

В этом контексте Хеккер упомянул новейшее оружие России — крылатую ракету «Буревестник» и суперторпеду «Посейдон». «[Полномасштабные ядерные] испытания [в США], вероятно, укрепили бы доверие России к этим системам», — считает Хеккер.

В США насчитывается около 3700 единиц ядерного оружия, из которых, как считается, около 1770 находятся на вооружении, пишет FA.

Хеккер пояснил, что после прекращения испытаний ученые Лос-Аламоса и других лабораторий успешно поддерживают боеготовность и безопасность ядерных зарядов с помощью обширных программ симуляций, научных исследований и неядерных испытаний — без взрывов на земле.

Однако, если Америка возобновит испытания, это подорвет глобальную систему нераспространения.

Вместо того, чтобы предлагать немедленное возобновление ядерных испытаний, президенту США Дональду Трампу следует сосредоточиться на возвращении к мерам контроля над вооружениями для обеспечения стратегической стабильности с Россией и Китаем, пишет Хеккер.

«Есть надежда, что эти меры приведут к сокращению ядерных сил США и России и ослабят стимулы для Китая к наращиванию своего арсенала. Что касается ядерных испытаний, ему (Трампу. — РБК) следует способствовать установлению максимально возможных барьеров для проведения испытаний любыми странами, возглавив усилия по ратификации ДВЗЯИ», — добавил ученый.

Чтобы решить вопрос о скрытном проведении испытаний маломощных зарядов или гидроядерных экспериментов (с энерговыделением порядка 1 т тротилового эквивалента и менее), «президенту и его коллегам в Пекине и Москве необходимо будет продемонстрировать политическую волю и договориться о проверяемом ограничении [испытаний зарядов] малой мощности. Это почти наверняка потребует проведения инспекций на местах, возможность которых была продемонстрирована в 1988 году», заключил Хеккер.

В конце октября Трамп сообщил, что дал указание американским военным «немедленно» начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. О каких конкретно испытаниях — тестовых ядерных взрывах или проверке средств доставки — идет речь, он не уточнил. Министр энергетики США Крис Райт позже заявил, что они не будут включать ядерные взрывы.

Заявление Трампа появилось после того, как Россия провела испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками.

В Кремле ответили на слова Трампа, что Москва не планирует проводить ядерные испытания, но в случае подобных действий со стороны США Россия сохранит паритет, так как ни она, ни Китай сейчас не проводят испытания такого оружия. В середине ноября российский посол в США Александр Дарчиев сообщил, что Москва все еще не получила от Вашингтона официального разъяснения его позиции по ядерным испытаниям.